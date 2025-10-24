Alchemia – spółka zależna Boryszewa – nie zawarła w przewidywanym pierwotnie terminie umowy sprzedaży swojego oddziału Rurexpol w Częstochowie (ZCP), w związku z czym list intencyjny w tej sprawie został uznany za bezskuteczny bez żadnych roszczeń z tego tytułu, podał Boryszew. Niezależnie od powyższego, strony zamierzają kontynuować rozmowy w zakresie potencjalnej sprzedaży ZCP, zadeklarowano.

W sierpniu Alchemia podpisała z podmiotem zagranicznym list intencyjny dotyczący sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) stanowiącej oddział Rurexpol z siedzibą w Częstochowie za zakładaną cenę 71,5 mln zł netto (19,5 mln USD). Nabywca miał przeprowadzić badanie due diligence ZCP, a zawarcie umowy sprzedaży planowane było do 15 października br.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

