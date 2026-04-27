Alior Bank odnotował 403,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 476,31 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 248,23 mln zł wobec 1 284,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 221,15 mln zł wobec 209,29 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w I kw. 12,5% wobec 16,8% rok wcześniej. Wskaźnik ROA wyniósł 1,6% wobec 2,0% rok wcześniej, wskaźnik C/I (koszty do dochodów) wyniósł 42,1% (37,8% z uwzględnieniem liniowego rozłożenia składki BFG na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji w każdym kwartale) wobec 42%, zaś wskaźnik NPL (wskaźnik kredytów niepracujących) wyniósł 5,39% wobec 6,69%. NIM (marża odsetkowa netto) wyniosła 5,2%.

Współczynniki Tier 1 oraz TCR na koniec marca 2026 r. znacząco przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o 835 pb (5,1 mld zł) oraz 635 pb (3,9 mld zł), podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 104,72 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 101,78 mld zł na koniec poprzedniego roku.

„Za nami kolejny udany kwartał. Zysk brutto Grupy Alior Banku w I kw. 2026 r. wyniósł 641 mln zł i był tylko o 1,5 mln zł niższy niż rok wcześniej. W warunkach istotnego spadku stóp procentowych uważamy to za satysfakcjonujący rezultat. Jednocześnie aktywa wzrosły o 8%, przekraczając 104 mld zł. Naszą dobrą pozycję potwierdza również podniesienie ratingu przez agencję S&P do poziomu inwestycyjnego (BBB-/A-3) ze stabilną perspektywą. W oparciu o osiągnięte wyniki zarząd rekomenduje przeznaczenie 1,116 mld zł zysku netto za 2025 r. na wypłatę dywidendy” – powiedział prezes Piotr Żabski, cytowany w komunikacie.

„W minionym kwartale wynik prowizyjny Alior Banku osiągnął 221 mln zł, co oznacza wzrost o 6% rok do roku. Do tej poprawy przyczynił się m.in. 42-procentowy wzrost sprzedaży ubezpieczeń (ok. 7 mln zł), będący przede wszystkim efektem wyższej sprzedaży produktów kredytowych, zwłaszcza hipotecznych. Odnotowaliśmy także wzrost wyniku z prowizji maklerskich – o 10 mln zł rok do roku – wynikający głównie z rosnącego wolumenu aktywów w funduszach inwestycyjnych oraz większej aktywności klientów detalicznych na GPW” – dodał wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów Zdzisław Wojtera.

Wzrost liczby detalicznych klientów relacyjnych wyniósł 103 tys. w skali roku, czyli o 6%, osiągając poziom 1,72 mln osób, podano w raporcie.

Wolumen depozytów zwiększył się o 9% r/r i wyniósł 85,4 mld zł. Wartość kredytów pracujących wyniosła 65,7 mld zł, co oznacza wzrost o 7% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku.

Łączna wartość kredytów brutto udzielonych klientom detalicznym wyniosła 44,8 mld zł, czyli o 8% więcej r/r.

W szybkim tempie, o 15% rok do roku, rośnie portfel kredytów hipotecznych, który na koniec I kw. 2026 r. osiągnął wartość 24,1 mld zł. Sprzedaż kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych w I kw. 2026 r. wyniosła 1,8 mld zł, czyli o 84% więcej niż rok wcześniej, podkreślono.

W I kw. 2026 r. z Alior Mobile korzystało już 1,77 mln klientów, co oznacza 19-proc. wzrost r/r. Z kolei udział użytkowników aplikacji mobilnej wśród klientów relacyjnych i ratalnych wzrósł o 7 pkt proc., przekraczając poziom 52%. O 5,5 pkt proc. wzrósł także udział sprzedaży inicjowanej w kanale mobilnym, co potwierdza rosnącą rolę kanałów cyfrowych w obsłudze klientów.

Bank podał, że w I kw. 2026 r. wartość kredytów brutto klientów biznesowych wyniosła 17,2 mld zł. Portfel kredytów brutto w segmentach duże i MŚP na koniec minionego kwartału osiągnął wartość 12,4 mld zł, odnotowując wzrost o 5% r/r. Portfel pracujący segmentu MŚP na koniec I kwartału wyniósł 4,1 mld zł, co oznacza 12-proc. r/r.

Wolumen depozytów klientów biznesowych w I kwartale osiągnął wartość 22,5 mld zł, czyli o 5% więcej r/r. Alior Bank aktywnie rozwija także bankowość internetową dla firm, co przekłada się na wzrost liczby klientów korzystających z nowego Alior Business. Na koniec marca było ich już 49 tys.

Sprzedaż w Alior Leasing w I kwartale 2026 r. wyniosła 937 mln zł i była o 27% wyższa niż rok wcześniej, co pokazuje, że wysoki poziom sprzedaży został utrzymany po poprzednim, rekordowym, kwartale. Udział poszczególnych kategorii aktywów pozostaje stabilny. W I kwartale 2026 r. 42% sprzedaży stanowił leasing na pojazdy do 3,5 t, 38% na pojazdy powyżej 3,5 t, a 20% sprzedaży stanowił leasing na maszyny i urządzenia. Zarówno kwartalna sprzedaż leasingu na pojazdy powyżej 3,5 t, jak i na maszyny i urządzenia były najwyższe w historii spółki, zaznaczono.

Bank podkreślił też, że kontynuuje transformację strategii zarządzania ryzykiem kredytowym, co przekłada się na wysoką odporność portfela kredytowego na wymagające otoczenie makroekonomiczne. Wskaźnik kosztów ryzyka (CoR) w I kw. 2026 r. wyniósł 0,67% W całym 2025 r. wskaźnik CoR był na niższym poziomie (0,49%), na co wpływ miało rozliczenie zysku ze sprzedaży portfeli NPL, które zwyczajowo ma miejsce w II i IV kwartale każdego roku.

„Nie obserwujemy pogorszenia sytuacji klientów związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie, natomiast należy mieć na uwadze, że bieżąca sytuacja jest dla portfela nowa, a pierwsze efekty mogą być przesunięte w czasie nawet o kilka miesięcy. Monitorujemy sytuację klientów na bieżąco, w szczególności tych najbardziej wrażliwych na ceny paliw. Przy założeniu braku istotnych zmian makroekonomicznych w najbliższych latach spodziewamy się kosztów ryzyka na poziomie nieprzekraczającym 0,8% Konsekwentnie redukujemy również udział kredytów niepracujących w portfelu – na koniec I kw. 2026 r. wskaźnik NPL wyniósł 5,39%, co jest zgodne z naszym strategicznym założeniem redukcji tego wskaźnika poniżej 5% do końca tego roku” – skomentował wiceprezes odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem Marcin Ciszewski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 395,55 mln zł wobec 465,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 101,8 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews