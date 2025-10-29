Bank Alior Bank odnotował 562,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 665,86 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„W III kw. 2025 r. zysk netto wyniósł 563 mln zł, co pozwoliło osiągnąć wskaźnik zwrotu na kapitale (ROE) na poziomie 18,9%. Transakcje na instrumentach pochodnych w coraz mniejszym stopniu obciążają wynik odsetkowy banku. Ich wpływ w III kw. 2025 r. wyniósł -58 mln zł, dla porównania w III kw. 2024 r. ten wpływ wynosił -103 mln zł oraz -83 mln zł w II kw. 2025 r. W III kw. 2025 r. bank rozpoznał 41 mln zł kosztów ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych. Dodatkowa rezerwa jest związana ze wzrostem ilości spraw spornych oraz ze zmianami założeń modelowych, w szczególności zmianą założeń dotyczących docelowego poziomu spraw spornych. W III kw. 2025 r. bank zawiązał dodatkowo 19 mln zł rezerwy związanej ze sprawami spornymi wynikającymi z tzw. 'Sankcji Kredytu Darmowego'” – czytam w prezentacji.

W III kw. wynik z tytułu odsetek wyniósł 1296,13 mln zł wobec 1358,07 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 233,94 mln zł wobec 213,3 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE w III kw. 2025 r. osiągnął wartość 18,9%. Koszty ryzyka w III kw. 2025 r. wyniosły 124 mln zł, a wskaźnik CoR osiągnął wartość 0,72% (-0,2 pkt proc. r/r). Wskaźnik NPL osiągnął poziom 6,29% i oznacza to spadek o 0,81 pkt proc. w ciągu ostatnich 12 miesięcy, wymienił bank w prezentacji.

Aktywa razem banku wyniosły 97,74 mld zł na koniec III kw. 2025 r. wobec 93,29 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2025 r. bank miał 1679,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1829,89 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 1681,04 mln zł wobec 1822,39 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 93,3 mld zł na koniec 2024 r.

