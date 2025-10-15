Alior Bank podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii S o maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 450 mln zł, podał bank. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,50% w skali roku. Dzień emisji będzie przypadał 30 października br., a dzień wykupu – 19 października 2029 r. Bank będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW, podano także.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w grudniu 2012 r.; spółka wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 93,3 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews