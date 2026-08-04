Wynik netto Alior Banku w 2027 r. może być niższy niż 2,6 mld zł zakładane w strategii na lata 2025-2027, ale poziom przychodów 7 mld zł ma zostać dotrzymany. Bank ocenia też, że w perspektywie całego tego roku i lat kolejnych wskaźnik kosztów ryzyka (CoR) nie powinien przekraczać 0,8%, zaś poziom marży odsetkowej w br. będzie lekko powyżej lub blisko 5%, poinformowali przedstawiciele banku.

Strategia Grupy Alior Banku na lata 2025-2027 „Alior Bank. Albo nic” zakłada na 2027 r. cele w postaci m.in. ok. 2,6 mld zł zysku netto, ok. 7 mld zł przychodu, ROE na poziomie powyżej 18%, C/I – ok. 35% oraz poziom NPL – poniżej 4,9%. W zakresie klientów indywidualnych Alior Bank zakłada wzrost liczby klientów relacyjnych do 2,1 mln, a klientów biznesowych do 173 tys.

„Jesteśmy w połowie realizacji naszej strategii. Nasze aktywa urosły o 7% r/r, kredyty pracujące urosły o 6% do 3,6 mld zł, a depozyty o 9% do 7,3 mld zł. Udział kredytów niepracujących NPL spadł o 1 pkt proc. r/r do 5,16%, zbliżamy się do 5%” – powiedział prezes Piotr Żabski podczas wideokonferencji.

„Zdecydowanie zmieniło się otoczenie, w którym przyszło nam realizować strategię, w stosunku do tego, kiedy tę strategię opracowaliśmy. Nie przewidzieliśmy, że będzie m.in. zmiana podatku CIT, a to wszystko powoduje, że będzie inny wynik netto, ale robimy wszystko, żeby utrzymać przychody powyżej 6 mld i żeby 'góra’ wyników była na tym założonym poziomie. Na rynku bankowym […] jest dużo efektów, które są przeciwne naszym założeniom strategicznym, a wynik netto, chociażby ze względu na CIT, zdecydowanie będzie niższy” – dodał prezes, pytany czy bank jest na ścieżce do osiągnięcia celów ze strategii.

Wiceprezes Marcin Ciszewski zapowiedział zaś, że na koniec br. udział NPL będzie poniżej 5%, a wskaźnik kosztów ryzyka (CoR) poniżej 0,8%. Wskaźnik kosztów ryzyka (CoR) w I półroczu 2026 r. wyniósł 0,71%

„Kontynuujemy naszą drogę ze strategii zejścia z NPL poniżej poziomu 5% i podtrzymujemy, że będziemy poniżej 5%, a II kw. br. zamknęliśmy na poziomie 5,16% […]. Wskaźnik CoR na koniec I półrocza wyniósł 0,71%, czyli zgodnie z poziomem, który przyjęliśmy w strategii i podtrzymujemy, że jeśli nie będzie żadnych niespodziewanych zmian na rynku, to CoR cały czas będzie kształtował się na poziomie poniżej 0,8% […], czyli w perspektywie całego tego roku i lat kolejnych strategii nie przewidujemy, żeby poziom CoR przekraczał 0,8%” – powiedział wiceprezes Marcin Ciszewski, odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem.

Z kolei wiceprezes Zdzisław Wojtera, odpowiedzialny za obszar finansów, zapowiedział, że bank będzie starał się utrzymać w II połowie br. poziom marży odsetkowej lekko powyżej lub blisko 5%, czyli nadal „bardzo wysoko”. W II kw. wskaźnik NIM (marża odsetkowa netto) wyniósł 4,5%, a w I półr. wyniósł 4,91%.

Alior Bank odnotował 366,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2026 r. wobec 640,23 mln zł zysku rok wcześniej. Spadek zysku netto jest następstwem przede wszystkim konieczności korekty modelu przepływów pieniężnych wynikającej z wyroku TSUE z 23 kwietnia 2026 r. Bez uwzględnienia korekty wyniku z tytułu odsetek zysk wyniósł 463 mln zł. Przychody osiągnęły poziom 1,37 mld zł, nie uwzględniając wyroku TSUE było to 1,52 mld zł.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1122,42 mln zł wobec 1289,15 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 240,54 mln zł wobec 222,27 mln zł rok wcześniej.

W I półroczu wskaźnik ROE osiągnął poziom 12,2% wobec 19,8% rok wcześniej, natomiast wskaźnik ROA wyniósł 1,5% wobec 2,3%. Wskaźnik NPL (wskaźnik kredytów niepracujących) wyniósł 5,16% wobec 6,69% rok wcześniej, a C/I (koszty do dochodów) wyniósł 41,3% wobec 39% rok wcześniej. Poziomy współczynników kapitałowych Tier 1 oraz TCR (wskaźnik łącznej adekwatności kapitałowej banku) na koniec czerwca 2026 r. znacznie przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o: 806 pb (5,1 mld zł) oraz 606 pb (3,8 mld zł). TCR wyniósł 17,6%.

W I poł. 2026 r. bank miał 769,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 116,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączna wartość netto portfela kredytowego Grupy wyniosła na 30 czerwca 2026 r. 68,6 mld zł, wobec 65,5 mld zł na koniec 2025 r.

Aktywa razem banku wyniosły 106,64 mld zł na koniec II kw. 2026 r. wobec 101,78 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 r. Zadebiutował na GPW w 2012 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 101,8 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews