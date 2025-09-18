Allegro odnotowało 385,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 r. wobec 347,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 602,66 mln zł wobec 493,87 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 841,3 mln zł wobec 726,9 mln zł zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 916,1 mln zł vs 763,1 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży łącznie sięgnęły 2971,69 mln zł w II kw. 2025 r. wobec 2696,92 mln zł rok wcześniej. Przychody Allegro w Polsce przyspieszyły w II kwartale tempo wzrostu do 18,1%, a GMV do 9,8% rok do roku, podano także.

„Polska: Allegro pozostaje miejscem pierwszego wyboru dla wygodnych zakupów online, a GMV (wartość sprzedaży brutto) przyspieszyło wzrost w Polsce do prawie 10% w ujęciu rocznym. Kategorie Supermarket oraz Zdrowie i Uroda, wraz ze sprzedażą artykułów najczęściej kupowanych na platformie, przebiły to tempo dwukrotnie, co przełożyło się na wzrost ogólnej liczby sprzedanych na Allegro produktów o 11,4% rok do roku w drugim kwartale. Przychody również prawie dwukrotnie przebiły tempo wzrostu GMV, napędzane przychodami reklamowymi, jak i marcowymi zmianami w modelu współfinansowania. Te z kolei przyspieszyły wzrost skorygowanego zysku EBITDA rok do roku do 14,2% przy jednoczesnym uproszczeniu struktury opłat dla sprzedających. Nowe marki uruchomiły swoją oficjalną dystrybucję na Allegro i otworzyły własne sklepy na platformie – wszystko dzięki unikatowemu efektowi koła zamachowego, w ramach którego Allegro wygodnie łączy tysiące sprzedających z milionami kupujących w całym regionie” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Liczba aktywnych kupujących w Polsce osiągnęła poziom 15,2 mln, a ich średnie wydatki wzrosły o 8% r/r, podano także.

„Rynki międzynarodowe: GMV na nowych marketplace’ach Allegro wzrosła o 61% rok do roku przy dwukrotnie wyższych przychodach. Sprzedający doceniają możliwość sprzedaży transgranicznej i specjalne programy mające na celu zwiększenie ich obecności i wyników, zaś konsumenci wciąż zwiększają swoje zaangażowanie na Allegro. Aktywnych kupujących na nowych platformach w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech jest już 3,9 miliona, a liczba użytkowników Smart! poza Polską przekroczyła milion – oba wskaźniki wzrosły o około 60% w ujęciu rocznym. Wartość GMV generowana na nowych marketplace’ach za pośrednictwem aplikacji podwoiła się rok do roku, zwiększając udział w całym GMV do ponad 45%. Allegro koncentruje się na nowych platformach w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech, podczas gdy biznes na Słowenii i w Chorwacji dalej działa niezależnie” – czytamy dalej.

Ponadto Allegro Delivery oferuje największą w kraju sieć około 33 000 automatów paczkowych i około 37 000 innych punktów odbioru, obejmującą prócz allegrowych automatów One Box także sieci Orlen Paczka, DHL i najnowszego wdrażanego partnera – DPD. Dzięki Allegro Delivery udział przesyłek obsługiwanych przez Allegro wzrósł już do 34%. Udział ten stale rośnie, zwłaszcza że zwiększa się też liczba One Boxów, których na koniec roku ma być 8000 – o 1000 więcej niż planowano wcześniej, podano także.

„Allegro miało świetny drugi kwartał. Wzrost GMV w Polsce przyspieszył sekwencyjnie do 9,8% r/r, podczas gdy w Segmencie międzynarodowym wyniósł aż 61% r/r. Zgodnie z oczekiwaniami, marcowe korekty w modelu współfinansowania przyspieszyły wzrost przychodów w Polsce do 18,1% r/r, wspomagając też wzrost skorygowanego zysku EBITDA, który przyspieszył do 14,2% r/r. Poczyniliśmy duże postępy po stronie operacyjnej. Udział dostaw zarządzanych przez Allegro wzrósł dzięki Allegro Delivery o kolejne 4,6 pkt proc. do 34% przesyłek w Polsce. Zakończyliśmy też transformację przejętych marek Grupy MALL w efektywnych sprzedających na nowych marketplace’ach Allegro. Pod względem finansowym Allegro rozwijało się równie dynamicznie: marża w Polsce wzrosła o 0,24 pkt proc. do 6,27%, a dźwignia finansowa spadła o 0,32 pkt proc. do 0,72x skorygowanego zysku EBITDA. Pozwoliło nam to zawęzić cele na 2025 rok i podnieść oczekiwania dotyczące przychodów i skorygowanego zysku EBITDA w Polsce i w grupie. Inwestorzy entuzjastycznie przyjęli naszą pierwszą w historii emisję obligacji o wartości 1 mld zł przy nadsubskrypcji na poziomie 2,7x. Odkupiliśmy też 3,68% naszych akcji, zwracając inwestorom 1,4 mld zł kapitału. Wszystko to wzmacnia naszą elastyczność finansową na nadchodzące lata” – skomentował CFO Jon Eastick, cytowany w materiale.

„Chodzi nam o coś więcej niż e-commerce; chodzi o to, by stać się nieodłączną częścią codziennego życia naszych klientów. Chcemy wzbogacać nasze portfolio usług i wprowadzać innowacyjne produkty, aby Allegro było platformą uniwersalną, docelowym i kompleksowym miejscem zakupów online zarówno dla gospodarstw domowych, jak i firm. Rynek e-commerce w Polsce staje się coraz bardziej konkurencyjny, ale naszym celem jest bycie liderem, z nowym naciskiem na potrzeby klientów. Budujemy prawdziwie uniwersalną markę, skoncentrowaną na poszerzaniu zasięgu i zwiększaniu zaangażowania klientów, zarówno na naszym głównym rynku, jak i poza nim. Przyszłość handlu jest na nowo definiowana przez technologię, a my chcemy być w awangardzie tej ewolucji. Sztuczna inteligencja jest jednym z motorów napędowych naszego kolejnego etapu wzrostu, a inwestycje w tym obszarze mają dać klientom możliwość większej personalizacji zakupów, jak i ich inspirować. Wiodąca rola w tej transformacji otworzy nowe możliwości w całym łańcuchu wartości Allegro, który już generuje 1% polskiego PKB. Chcemy przyspieszyć wzrost w Polsce i poza nią, dalej zwiększając naszą efektywność, rozwijając nowe kategorie produktów i usług oraz poprzez strategiczne partnerstwa. Wszystko to stawiając kupujących i sprzedających w centrum naszej uwagi. Łączymy miliony międzynarodowych konsumentów z tysiącami firm w całym regionie jako największy marketplace założony w Europie. Wyniki za drugi kwartał potwierdzają, że wiemy, jak to robić sprawnie i skutecznie, co stanowi solidny fundament dla naszych planów. Dopiero zaczynamy” – dodał prezes Marcin Kuśmierz.

W I poł. 2025 r. spółka miała 682,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 588,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży łącznie w wysokości 5594,09 mln zł w porównaniu z 5172,25 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 1551,9 mln zł wobec 1398,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 1665,4 mln zł vs 1469,3 mln zł.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews