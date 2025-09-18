Grupa Allegro podwyższyła oczekiwania dla skonsolidowanych przychodów i skorygowanego zysku EBITDA w całym bieżącym roku, odpowiednio do 11,9-12,1 mld zł (8-11% wzrostu) oraz 3,4-3,5 mld zł (13-17% wzrostu r/r), podała spółka.

Ponadto Allegro zawęziło oczekiwania GMV do przedziału 69,5-70,3 mld (9-10% wzrostu) i capexu do 0,95-1,1 mld zł (60-75% wzrostu r/r).

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

