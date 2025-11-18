Allegro.eu postanowiło wdrożyć program skupu akcji własnych w celu zrealizowania nagród w ramach pracowniczego programu motywacyjnego, podała spółka. Maksymalna liczba nabywanych akcji to 4,66 mln po cenie za jedną akcję 45 zł, w związku z czym maksymalna kwota pieniężna przeznaczona na nabycie akcji wynosi 209,92 mln zł. Skup będzie realizowany w okresie od 21 listopada 2025 r. do 31 maja 2026 r. i będzie prowadzony przez Santander Bank Polska – Santander Biuro Maklerskie.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews