Allegro ustaliło ostateczną cenę zakupu w ramach skupu akcji własnych na 35,95 zł za sztukę, liczbę akcji na 38 942 976, a łączną kwotę nabycia akcji własnych na 1 399 999 987,2 zł, podała spółka. Z uwagi na fakt, że Allegro otrzymało wystarczającą liczbę ofert sprzedaży, aby zrealizować całą kwotę 1,4 mld zł, konieczna była proporcjonalna redukcja złożonych ofert; średnia stopa redukcji ofert złożonych przez akcjonariuszy po cenie nie wyższej niż ostateczna cena wyniosła 74,61%.

Rozliczenie nabycia akcji od akcjonariuszy, których oferty zostały przyjęte, nastąpi w dniu 5 sierpnia 2025 r., czytamy w komunikacie.

Pod koniec czerwca Allegro ogłosiło zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 46 204 620 akcji własnych, co odpowiada 4,4% kapitału zakładowego i uprawnia do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Proponowany przedział cenowy zakupu akcji był ustalony na 30,3-36,2 zł za akcję.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r. Wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews