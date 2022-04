Allegro.eu zamknęło transakcję przejęcia akcji Mall Group oraz udziałów WE|DO CZ, które zostały przeniesione na Allegro.pl sp. z o.o. – polski podmiot zależny Allegro.eu, za łączna kwotę 881 mln euro, podano w komunikacie.

„Grupa Allegro zapłaciła łącznie 881 mln euro (ok. 4,1 mld zł) za 100% udziałów w Mall Group i WE|DO. Składały się na to następujące transakcje:

* Mall Group została przejęta za 867 mln euro. 53% kwoty sfinansowano gotówką i nowym długiem na łączną kwotę 459,5 mln euro (ok. 2 137 mln zł), a pozostałe 47%, czyli 407,5 mln euro (1 883,7 mln zł), sfinansowano poprzez emisję 33,6 mln akcji Allegro.eu o wartości 55,98 zł za akcję (ok. 12,11 euro za akcję).

* Allegro.pl kupiło WE|DO za 14 mln euro (ok. 65,1 mln zł) w gotówce” – czytamy w komunikacie.

Cena nabycia może zostać podwyższona o 50 mln euro, w przypadku realizacji przez Grupę Mall krótkoterminowych celów w roku obrotowym kończącym się 31 marca br., jednak jest mało prawdopodobne, że takie dostosowanie nastąpi, podkreślono.

„Grupa kontynuuje europejską ekspansję. Nie tak dawno temu Allegro udostępniło swoją platformę klientom i sprzedawcom z całej Unii Europejskiej, zapewniając im najwyższej klasy wygodę zakupów. Dzisiaj, razem z Grupą Mall i WE|DO, finalizujemy transakcję, która umocni pozycję powiększonej grupy jako platformy pierwszego wyboru w całej Europie Środkowo-Wschodniej i poza nią” – powiedział prezes Allegro François Nuyts, cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że obecnie lokalni sprzedawcy mogą stać się sprzedawcami międzynarodowymi.

„Do tej pory nie było gracza w handlu internetowym, który oferowałby tak szeroki wybór w tak konkurencyjnych cenach w całym regionie. To właśnie będziemy robić. Naszym celem jest zdobycie pozycji lidera w obszarze zakupów online w krajach, w których działa grupa. Osiągniemy to dzięki innowacyjnym i wygodnym narzędziom dla sprzedawców, co z kolei zapewni naszym klientom najszerszy wybór w konkurencyjnych cenach” – dodał prezes.

Fuzja rozszerza możliwości grupy w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii i Chorwacji, niemal podwajając wielkość dostępnego rynku detalicznego w tych krajach, wskazano w materiale.

„Allegro będzie napędzać biznes Grupy Mall w modelu marketplace, tj. sprzedaży przez podmioty zewnętrzne, aby wzmocnić rozwój całej grupy, a wszyscy jej klienci będą mogli stopniowo korzystać z programu lojalnościowego Smart! oraz benefitów, takich jak darmowe dostawy, opcja kup-teraz-zapłać-później w ramach Allegro Pay, czy dostęp do platformy B2B” – zapowiedziano także w komunikacie.

Platformy i spółki nowej grupy będą stopniowo integrowane, a wdrażanie strategicznych rozwiązań skierowanych do klientów rozpocznie się w całej grupie natychmiast, dodano.

W listopadzie 2021 r. Allegro poinformowało, że przejmie 100% udziałów w Mall Group oraz WE|DO CZ od sprzedających je akcjonariuszy PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro, opartą na wycenie firmy na poziomie 925 mln euro skorygowanej o dług i pozycje o charakterze dłużnym w wysokości 44 mln euro.

Allegro jest platformą handlową numer 1 w Polsce. Sprzedaż realizowana jest głównie przez firmy za pośrednictwem platformy e-commerce typu marketplace Allegro.pl. Wartość sprzedanych produktów (GMV) na platformie grupy stanowiła ok. 3% rynku handlu detalicznego w Polsce w 2019 r. Od października 2016 r. Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2020 r.

Źródło: ISBnews