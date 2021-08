Alumetal odnotował 38,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2021 r. wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 44,39 mln zł wobec 3,01 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 53,53 mln zł wobec 10,62 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 539,86 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 160,25 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 89,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 15,71 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1053,85 mln zł w porównaniu z 482,34 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 118,49 mln zł wobec 36,71 mln zł rok wcześniej.

„Przychody Grupy Alumetal ze sprzedaży w II kwartale 2021 roku wyniosły 539,9 mln zł, co oznacza wzrost o 237% w stosunku do II kwartału 2020 roku jako pochodna wzrostu ilości sprzedaży o 154% i wzrostu średniej ceny sprzedaży o 34%. W całym I półroczu 2021 roku przychody ze sprzedaży wzrosły o 118% do poziomu 1,054 mld zł” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Udział przychodów ze sprzedaży poza granice Polski w okresie od stycznia do czerwca tego roku kształtował się na poziomie 75,1%, czyli o 6,5 punktu procentowego wyższym niż w tym samym okresie 2020 roku.

„W związku z realizowanym programem inwestycyjnym wydatki inwestycyjne w I półroczu 2021 roku wyniosły 26,1 mln zł i były o 29% niższe niż w I półroczu 2020 roku, a ich struktura wyglądała następująco:

5,8 mln zł wydatki odtworzeniowe,

20,3 mln zł wydatki rozwojowe” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 27,66 mln zł wobec 0,35 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 061,6 mln zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews