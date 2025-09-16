Ambra odnotowała 44,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2024/2025 (lipiec 2024 – czerwiec 2025) wobec 55,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 87,31 mln zł wobec 95,83 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 118,65 mln zł wobec 125,84 mln zł zysku rok wcześniej. Rentowność marży brutto wzrosła o 2 pkt proc. dzięki stabilizacji cen zakupu przy umacniającym się złotym wobec walut zakupowych. Dynamika wzrostu kosztów operacyjnych (płace, amortyzacja, inne) spadła w tym okresie do poziomu 5,9%, podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 894,9 mln zł w 2024/2025 r. wobec 913,81 mln zł rok wcześniej. Na spadającym rynku Grupa Ambra zwiększyła wolumen sprzedaży o 0,8% do 96,8 mln butelek 0,75l.

„Widzimy dobre perspektywy wzrostu konsumpcji win i napojów bezalkoholowych oraz niskoalkoholowych. Dlatego jeszcze intensywniej będziemy rozwijać naszą ofertę w tych nowych obszarach. Pomimo niższych niż w ubiegłym roku zysków przepływy pieniężne z operacji poprawiły się, sytuacja finansowa Grupy Ambra pozostaje stabilna i bezpieczna, a zadłużenie na niskim poziomie. Dlatego proponujemy utrzymać niezmienioną kwotę dywidendy na akcję w wysokości 1,1 zł” – powiedział prezes Grupy Ambra Robert Ogór, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Na największym rynku działalności Grupy, czyli w Polsce sprzedaż spadła o 2,3%, głównie w kanale sprzedaży do gastronomii i w segmencie win bułgarskich. Najszybciej spośród rynków Grupy ponownie rosła sprzedaż na rynku rumuńskim (wzrost w walucie lokalnej o 8,5%). Spadek sprzedaży w Czechach i na Słowacji o 8,8% (w walutach lokalnych) nastąpił w wyniku silnego zmniejszenia segmentu mainstream win musujących, podano.

Spółka przekazała też, że dzięki stabilizacji kapitału pracującego Grupa Ambra odnotowała w 2024/2025 r. poprawę przepływów pieniężnych operacyjnych do poziomu 107,4 mln zł, czyli o 16,1%. Wydatki inwestycyjne wyniosły 37,1 mln zł i obejmowały przede wszystkim inwestycje modernizacyjne zakładów produkcyjnych oraz wdrożenie nowego systemu ERP.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 35,39 mln zł wobec 44,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews