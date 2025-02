Grupa Ambra podtrzymuje założenie przeznaczania na inwestycje średniorocznie 40 mln zł, poinformował wiceprezes Piotr Kaźmierczak. Zasygnalizował „ambicję” wypłaty wyższej dywidendy za rok obrotowy 2024/2025.

„Nie zmieniamy nastawienia co do inwestycji i mamy ambitne plany inwestycyjne, ale sama specyfika wygląda tak, że w pewnej mierze jesteśmy zdani na dostawców i terminy w jakich są oni w stanie dostarczać maszyny czy inne produkty. I podtrzymujemy ten poziom 40 mln zł jako poziom średnioroczny” – powiedział Kaźmierczak podczas wideokonferencji.

Pytany o zwiększenie poziomu dywidendy z zysku za r.obr. 2024/2025 wiceprezes powiedział, że na razie za wcześnie, żeby dawać propozycje co do poziomu dywidendy, ale ambicją jest poprawy dywidendy.

„Zadłużenie jest niskie i to stwarza dobre warunki do kontynuowania czy do poprawy poziomu dywidendy. Jesteśmy przygotowani na to, żeby sobie radzić w warunkach rynkowych, które mamy i sam fakt, że inwestujemy świadczy o tym, że pozytywnie oceniamy perspektywy na przyszłość. Myślę, że udaje nam się odnosić sukcesy na rynku i godzić dość ambitny program inwestycyjny czy też akwizycyjny, jak i wypłacać stabilne zwroty z dywidend. Naszym celem jest kontynuacja takiej polityki, czyli wypłaty dywidendy nie kosztem rozwoju, a rozwój nie kosztem dywidendy” – powiedział.

Pytany o wzrost rynku wina w 2025 r. prezes Robert Ogór powiedział, że trudno przewidzieć, czy w tym roku będzie wzrost.

„Życzylibyśmy sobie powrotu do wzrostu, jednak dziś chyba nie odważymy się na loterię prognozowania tych trendów. Liczymy jednak – jeśli nasze ogólne otoczenie się nie zdestabilizuje – na to, że konsumenci powrócą do lepszego apetytu na konsumpcję i wtedy będzie czas na wzrost rynku wina, ale czy to nastąpi w 2025 r. to jeszcze nie wiadomo” – powiedział prezes.

We wrześniu ub.r. Ambra informowała, chce przyspieszyć inwestycje w kolejnych 2-3 latach do 40 mln zł średniorocznie.

W październiku ub.r. zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Ambry zdecydowało o przeznaczeniu 27,73 mln zł z zysku za rok obrotowy 2023/2024 na dywidendę, co oznacza wypłatę 1,1 zł na akcję. Z zysku za 2022/2023 Ambra przeznaczyła na dywidendę również 27,73 mln zł, tj. 1,1 zł na akcję.

Ambra to największy w Polsce producent, importer i dystrybutor win. Spółka jest notowana na GPW od połowy 2005 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Źródło: ISBnews