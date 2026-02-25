AMC V Apollo z Luksemburga i PEFII VITA UAB z Litwy dołączą do współkontrolujących Polmed i jego spółki zależne, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Oba podmioty złożyły 28 stycznia br. wniosek do UOKiK o zgodę na przejęcie kontroli nad Polmed, a sprawa została zakończona decyzją Urzędu z 24 lutego 2026 r.

„W ramach planowanej koncentracji nastąpi rozszerzenie składu podmiotów sprawujących współkontrolę nad Polmed SA oraz jej spółkami zależnymi poprzez dołączenie nowych podmiotów współkontrolujących Polmed S.A – AMC V Apollo Sàrl z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga (ACP) oraz PEFII VITA, UAB z siedzibą w Wilnie, Republika Litewska (PEF II). Współkontrola wyrażać będzie się w przedmiocie podejmowania niektórych kluczowych decyzji dot. Polmed […] Obaj zgłaszający są spółkami celowymi (SPV) utworzonymi specjalnie na potrzeby przedmiotowej transakcji” – czytamy w komunikacie.

Polmed jest prywatnym dostawcą usług medycznych w Polsce, oferującym kompleksową opiekę zdrowotną dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz w ramach abonamentów medycznych. Polmed prowadzi sieć własnych placówek medycznych w największych miastach kraju, a także współpracuje z placówkami partnerskimi, zapewniając dostęp do lekarzy wielu specjalizacji, badań diagnostycznych oraz usług laboratoryjnych, podano.

ACP jest kontrolowana przez luksemburską spółkę AMC V Master LuxCo której 100% udziałów należy do funduszu AMC V SCA SICA-RAIF z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz koncentruje się na inwestycjach w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w szczególności w państwach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w latach 2004 i 2007, oferując elastyczne finansowanie wzrostu (dług mezzanine i kapitał), podano także.

PEF II Vita UAB jest spółką kontrolowaną przez INVL Private Equity Fund II – Zamknięty Fundusz Inwestycyjny typu Private Equity dla Inwestorów Profesjonalnych. Fundusz PEF II to największy w regionie bałtyckim fundusz private equity, który inwestuje w średniej wielkości, późnofazowe spółki wzrostowe w krajach bałtyckich, Polsce, Rumunii oraz innych państwach UE.

Źródło: ISBnews