Amic Energy sfinalizował przejęcie firmy Petro Mazowsze, co oznacza wejście w nowy segment działalności – hurtową sprzedaż paliw oraz istotne wzmocnienie własnych kompetencji logistycznych i transportowych, podała spółka.

„Transakcja stanowi kolejny, kluczowy etap rozwoju Amic Energy na polskim rynku paliwowym. Dzięki przejęciu Petro Mazowsze portfolio Amic

Polska powiększy się o 3 nowe stacje paliw, a także flotę ponad 20 cystern paliwowych oraz gazowych, które już wkrótce będą poruszać się po Polsce z logo Amic Energy” – czytamy w komunikacie.

Petro Mazowsze jest podmiotem działającym w obszarze hurtowej sprzedaży paliw ciekłych, prowadzącym dystrybucję oleju napędowego B0 i B7 oraz benzyny Pb95. Sprzedaż realizowana jest z baz magazynowych zlokalizowanych na terenie całego kraju, co zapewnia szeroki zasięg operacyjny oraz wysoką dostępność produktów dla klientów hurtowych.

„Nieustannie rozwijamy skalę i zakres naszej działalności, a wejście w segment hurtowej sprzedaży paliw to dla nas bardzo ważny krok

strategiczny, który otwiera przed Amic Energy zupełnie nowe możliwości rozwoju. Jednocześnie wzmacniamy naszą niezależność operacyjną

i dywersyfikujemy źródła przychodów” – powiedział prezes Amic Polska Krzysztof Strzelecki, cytowany w komunikacie.

Transakcja oznacza również dla Amic Energy rozwój transportu paliw, który będzie obsługiwał zarówno klientów hurtowych, jak i część stacji sieci. Połączenie floty cystern i własnych baz magazynowych umożliwi jeszcze lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw, większą elastyczność operacyjną oraz optymalizację kosztów logistycznych. Nowa flota cystern paliwowych w barwach Amic Energy to także wyraźny sygnał wzmocnienia obecności spółki na rynku B2B oraz kolejny element budowania trwałej przewagi konkurencyjnej, podkreślono.

Wejście na rynek hurtowej sprzedaży paliw wpisuje się w długofalową strategię Amic Energy, zakładającą dywersyfikację działalności, rozwój

nowych kanałów sprzedaży oraz dalsze umacnianie pozycji spółki w Polsce – zarówno w segmencie detalicznym, jak i hurtowym.

Dzięki przejęciu Petro Mazowsze portfolio Amic Polska powiększy się także o trzy nowe stacje paliw: Stolno w województwie kujawsko-pomorskim, Nowe Gizewo pod Szczytnem oraz Wyśmierzyce niedaleko Białobrzegów.

Amic Energy to ósma największa sieć stacji paliw w Polsce, w której na koniec maja 2026 r. działało 131 stacji paliw. 74 stacje Amic Energy posiadają w swojej ofercie restauracje Subway.

Źródło: ISBnews