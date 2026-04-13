Amica odnotowała 17,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2025 r. wobec 13,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 73,7 mln zł wobec 65 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 134,4 mln zł wobec 125,4 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2411 mln zł w 2025 r. wobec 2573,6 mln zł rok wcześniej.

„W 2025 roku osiągnęliśmy 2,4 mld zł przychodów, sprzedając nasze produkty w 62 krajach. Blisko 64% sprzedaży realizowaliśmy poza Polską, co potwierdza międzynarodowy charakter Grupy Amica i znaczenie dywersyfikacji geograficznej. Na rynku krajowym, mimo spadku wolumenów całej branży AGD, utrzymaliśmy pozycję lidera i zwiększyliśmy udział rynkowy. To szczególnie ważne, bo dokonaliśmy tego bez agresywnej wojny cenowej – stawiając na jakość, funkcjonalność i użyteczność produktów, które realnie odpowiadają na potrzeby konsumentów. Na rynkach Europy Zachodniej rok 2025 był czasem wyzwań. Spadek popytu w Niemczech czy Francji wymusił na nas większą selektywność i dyscyplinę handlową. Jednocześnie bardzo pozytywnie oceniam rezultaty działań restrukturyzacyjnych w Wielkiej Brytanii – spółka CDA po raz kolejny udowodniła, że konsekwentnie realizowane zmiany mogą przynieść trwałą poprawę wyników. Z satysfakcją obserwujemy także rozwój sprzedaży w Azji Centralnej, szczególnie w Kazachstanie. To rynek wymagający, ale jednocześnie dający realne perspektywy wzrostu i dalszej ekspansji” – napisał prezes Robert Stobiński w liście do akcjonariuszy.

Jak podkreślił, rok 2025 przyniósł wyraźną poprawę wyników finansowych, w tym wzrost zysku brutto i zysku netto, wzrost marży EBITDA do 5,6%, a także spadek wskaźnika dług netto / EBITDA do 0,44, najniższego poziomu od pięciu lat.

„Te liczby nie są efektem jednorazowych zdarzeń. Są rezultatem setek decyzji operacyjnych, lepszego zarządzania kapitałem obrotowym, redukcji zapasów i konsekwentnej kontroli kosztów” – podsumował prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 11,3 mln zł wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2025 r. miała 2,41 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews