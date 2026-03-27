Amica miała 134,4 mln zł skonsolidowanego zysku EBITDA w 2025 r. wobec 125,4 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 411 mln zł vs 2 573,6 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Zysk EBIT sięgnął 73,7 mln zł wobec 65 mln zł rok wcześniej, a zysk brutto 41,9 mln zł wobec 28 mln zł w 2024 r.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 10 kwietnia.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2024 r. miała 2,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

