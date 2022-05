Amica zarekomendowała przeznaczenie 26,7 mln zł z zysku netto za 2021 rok na dywidendę, tj. wypłatę 3,5 zł na akcję, podała spółka.

„Mając na względzie zarówno stabilną sytuację finansową spółki, jak i zapewnione finansowanie projektów rozwojowych i inwestycyjnych wnioskujemy do rady nadzorczej i zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki, aby zysk netto wypracowany za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w kwocie 90 499 350,41 zł, podzielić w ten sposób, iż: a) kwotę w wysokości 26 698 476 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, co oznacza, że dywidenda na 1 akcję spółki wyniesie 3,5 zł; b) pozostałą kwotę w wysokości 63 800 874,41 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki” – czytamy w komunikacie.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2021 r. miała 3 434 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews