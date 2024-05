AmRest odnotował 2,8 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 1,7 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 18,6 mln euro wobec 14,3 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 81,1 mln euro wobec 70,6 mln euro zysku rok wcześniej.

„Wygenerowana EBITDA stanowi nowy rekord w ujęciu nominalnym dla pierwszego kwartału roku, po odnotowaniu wzrostu o 14,9% r/r, co plasuje marżę EBITDA na poziomie 13,7%, o ponad jeden punkt procentowy wyższą niż w tym samym okresie 2023 roku. Umiarkowane ceny dostaw i koszty energii są głównymi przyczynami poprawy rentowności, która odzwierciedla również postępy poczynione w zakresie wydajności, pozytywne efekty ekonomii skali i odpowiednią politykę cenową” – czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 592,6 mln euro w I kw. 2024 r. wobec 563,2 mln euro rok wcześniej.

„AmRest wygenerował przychody w wysokości 592,6 mln euro w pierwszym kwartale 2024 roku, co oznacza wzrost o 5,2% w porównaniu do tego samego okresu w 2023 roku. Pod względem biznesowym kwartał ten przebiegał od mniej do więcej. Po słabym styczniu sprzedaż stopniowo rosła, a porównywalny wskaźnik sprzedaży w tym samym sklepie (same store sales – SSS) zamknął kwartał na poziomie 102. Pod względem transakcji łączny wzrost wyniósł 1,4%. Te skonsolidowane dane pokazują jednak znaczną rozbieżność między różnymi krajami, przy czym wyróżniają się doskonałe wyniki polskiego rynku” – czytamy dalej.

Przychody w Polsce wyniosły w I kw. br. 173,5 mln euro wobec 151,9 mln euro rok wcześniej; zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 27,3 mln euro wobec 18,7 mln euro zysku rok wcześniej.

„Warto podkreślić szybki postęp sprzedaży cyfrowej, która osiągnęła 56% całkowitej sprzedaży, czyli o 6 punktów procentowych więcej niż rok wcześniej i przekłada się na większą liczbę produktów sprzedawanych w każdej transakcji” – napisano też w raporcie.

Generowanie gotówki z działalności operacyjnej osiągnęło 70 mln euro, a capex wzrósł o 2,7 mln euro r/r do 29,1 mln euro, podano także.

„Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku AmRest zarządzał portfelem 2 197 restauracji, po otwarciu 19 nowych lokali i zamknięciu 10, co skutkowało wzrostem netto o 9 lokali, głównie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” – napisano dalej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews