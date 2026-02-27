AmRest odnotował 3,3 mln euro skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r. wobec 10,5 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka.



Zysk operacyjny wyniósł 26 mln euro wobec 34,3 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 106,2 mln euro wobec 111,1 mln euro zysku rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 108,3 mln euro wobec 113,8 mln euro.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 635,7 mln euro w IV kw. 2025 r. wobec 665,3 mln euro rok wcześniej.

Przychody z rynku polskiego wyniosły 212 mln euro w IV kw. 2025 r. wobec 200,9 mln euro rok wcześniej, zaś zysk EBITDA wzrósł do 45,2 mln euro z 39,2 mln euro rok wcześniej. Skorygowana EBITDA z rynku w Polsce wyniosła 46,1 mln euro wobec 40,1 mln euro.

W IV kw. 2025 r. nakłady inwestycyjne AmRest wyniosły 45,8 mln euro wobec 61,6 mln euro w 2024 r., podano w prezentacji do wyników.



W całym 2025 r. spółka miała 18,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 13,55 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2558,15 mln euro w porównaniu z 2556,28 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 406,8 mln euro.

Na koniec grudnia 2025 r. AmRest zarządzał siecią 2 139 restauracji (2099 na koniec 2024 r.) w 22 krajach, z czego w Polsce 692, wynika z prezentacji spółki.

W 2025 r. nakłady inwestycyjne AmRest wyniosły 158 mln euro wobec 193,9 mln euro w 2024 r., podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 31,61 mln euro wobec 23,97 mln euro zysku rok wcześniej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

Źródło: ISBnews