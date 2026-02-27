Amrest przewiduje średni jednocyfrowy („mid single digit”) wzrost przychodów i EBITDA w 2026 r., podała spółka w prezentacji dla inwestorów. W sieci restauracji zakładana jest liczba otwarć podobna do ubiegłorocznej (92 nowe restauracje brutto).

Amrest podał też w prezentacji, że w średnim terminie zakłada wysoki jednocyfrowy („high single digit”) wzrost przychodów, poprawę marży EBITDA o 2-3 pkt proc., silny wzrost generowania wolnych przepływów pieniężnych oraz wejście nowych marek do portfolio.

W całym 2025 r. spółka miała 18,22 mln euro skonsolidowanego zysku netto wobec 13,55 mln euro zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2558,15 mln euro w porównaniu z 2556,28 mln euro rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 406,8 mln euro. W 2025 r. nakłady inwestycyjne AmRest wyniosły 158 mln euro wobec 193,9 mln euro w 2024 r.

Na koniec grudnia 2025 r. AmRest zarządzał siecią 2 139 restauracji (2099 na koniec 2024 r.) w 22 krajach, z czego w Polsce 692, wynika z prezentacji spółki.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

Źródło: ISBnews