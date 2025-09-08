Spółka zależna Agory – AMS – ma przedwstępną umowę nabycia 100% udziałów w Synergic, działającej w obszarze reklamy out-of-home, podała Agora.

„Umowa przedwstępna stanowi, że:

1) spółka nabędzie udziały reprezentujące 100% kapitału zakładowego Synergic sp. z o.o., z czego: Larq Growth Fund I FIZ (Fundusz) sprzeda spółce udziały reprezentujące około 87,98% kapitału zakładowego Synergic, a pozostali sprzedający udziały reprezentujące około 12,02% kapitału zakładowego;

2) umowa przyrzeczona sprzedaży udziałów w Synergic zostanie zawarta w terminie do 28 listopada 2025 roku, pod warunkiem spełnienia się warunku zawieszającego określonego w umowie przedwstępnej;

3) w dniu podpisania umowy przyrzeczonej, kupujący zapłaci: (i) na rzecz funduszu kwotę 15 000 000 zł powiększoną o szacunkowy poziom gotówki netto i kapitału obrotowego netto (szacowany na kwotę ok. 3 930 000 zł), która będzie podlegała dalszym korektom o poziom długu netto / kapitału obrotowego netto na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku których finalna cena może być wyższa lub niższa oraz (ii) na rzecz pozostałych sprzedających kwotę 400 000 zł,

4) w przypadku spełnienia się warunków określonych w umowie przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 12 miesięcy od zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz funduszu dopłaty do ceny sprzedaży w wysokości 3 000 000 zł;

5) w przypadku spełnienia się dalszych warunków określonych w umowie przedwstępnej, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz funduszu kolejnych dopłat do ceny sprzedaży w łącznej kwocie 5 300 000 zł;

6) w przypadku spełnienia się warunków określonych w umowie przedwstępnej część dopłat do ceny sprzedaży na rzecz funduszu w kwocie nie wyższej niż 3 500 000 zł, po upływie określonego czasu może podlegać oprocentowaniu wynoszącemu w skali roku WIBOR12M powiększone o marżę 2,5%;

7) w przypadku spełnienia się warunków określonych w umowie przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 24 miesięcy od zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedających mniejszościowych dodatkowej ceny sprzedaży w wysokości 2 955 000 zł, z zastrzeżeniem korekt i warunków płatności przewidzianych umową przedwstępną, w wyniku których finalna dodatkowa cena sprzedaży może być wyższa lub niższa;

8) w przypadku spełnienia się warunków określonych w umowie przedwstępnej oraz nie wcześniej niż w ciągu 48 miesięcy od zawarcia umowy przyrzeczonej, kupujący będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz sprzedających mniejszościowych kolejnej dodatkowej ceny sprzedaży w wysokości 3 345 000 zł, z zastrzeżeniem korekt i warunków płatności przewidzianych umową przedwstępną, w wyniku których finalna, kolejna, dodatkowa cena sprzedaży może być wyższa lub niższa” – wymieniono w informacji.

Synergic to spółka skoncentrowana na działalności reklamowej w segmencie OOH (out-of-home), oferująca kompleksowe rozwiązania reklamowe na terenie całej Polski. Specjalizuje się w kampaniach wykorzystujących dynamiczną reklamę cyfrową (digital out-of-home – DOOH) a także nośniki reklamowe z segmentu klasycznego OOH oraz reklamę na i w pojazdach transportu zbiorowego.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem trzech lokalnych radiostacji muzycznych i większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego radia Tok FM. Działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych oraz gastronomicznym.

Źródło: ISBnews