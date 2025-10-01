AMS – spółka zależna Agory – zawarła przyrzeczoną umowę nabycia 100% udziałów w spółce Synergic i

zapłaciła poszczególnym sprzedającym 18,96 mln zł podlegające dalszym korektom oraz 0,4 mln zł, podała Agora.

Synergic to spółka skoncentrowana na działalności reklamowej w segmencie OOH (out-of-home), oferująca kompleksowe rozwiązania reklamowe na terenie całej Polski. Specjalizuje się w kampaniach wykorzystujących dynamiczną reklamę cyfrową (digital out-of-home – DOOH) a także nośniki reklamowe z segmentu klasycznego OOH oraz reklamę na i w pojazdach transportu zbiorowego.

Agora jest m.in. większościowym właścicielem sieci kin Helios, spółki Next Film, zajmującej się produkcją i dystrybucją filmową oraz AMS działającej na rynku reklamy zewnętrznej, a także wydawcą „Gazety Wyborczej” i czasopism oraz portali i serwisów internetowych. Grupa jest ponadto właścicielem radiostacji, działa na rynku książek, wydawnictw muzycznych i filmowych.

Źródło: ISBnews