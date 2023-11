Answear odnotował 8,26 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2023 r. wobec 1,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 2,88 mln zł wobec 14,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,21 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 233,49 mln zł rok wcześniej.

„Za nami bardzo wymagający kwartał, w którym nasze wyniki były pod presją trudnej sytuacji rynkowej i osłabionego popytu konsumenckiego. Dodatkowo pod koniec III kw. pogoda również nam nie sprzyjała. Wrzesień był rekordowo ciepłym miesiącem na rynkach, na których działamy, co oczywiście miało negatywny wpływ na sprzedaż kolekcji jesiennej. Jednak mimo tych wszystkich negatywnych czynników Answear.com wciąż pozostaje jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży fashion, co potwierdza, że mamy zdrowy i stabilny biznes” – skomentował prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 6,61 mln zł jednostkowego zysku netto wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 829,62 mln zł w porównaniu z 609,19 mln zł rok wcześniej.

„Po trzech kwartałach 2023 r. Answear.com utrzymał swoją marżę na sprzedaży na poziomie 40,5%, co jest dowodem na skuteczne zarządzanie i elastyczność w strategii cenowej. Warto podkreślić, że utrzymanie stabilnej marży miało miejsce mimo zmniejszonego udziału sprzedaży komisowej i wpływu dewaluacji hrywny na rynku ukraińskim. Po trzech kwartałach Answear.com wypracował kumulatywnie 38,5 mln zł EBITDA, co oznacza wzrost o 3% r/r. Na poziomie oczyszczonej EBITDA z wpływu zdarzeń jednorazowych oraz wyceny programu motywacyjnego – w wysokości 41,7 mln zł, czyli 5% przychodów ze sprzedaży” – czytamy w komunikacie.

„Warto podkreślić, że w III kw. br. nasza rentowność była obciążona kosztami poniesionymi przez markę PRM w związku z otwieraniem nowych rynków, a także kosztami jednorazowymi związanymi z przejęciem. W minionym kwartale, PRM wygenerował 4,8 mln zł ujemnej EBITDA. Mimo obciążenia wyniku i słabszej koniunktury w trzecim kwartale, Answear.com po dziewięciu miesiącach osiągnął dodatni wynik EBITDA na poziomie 38,5 mln zł, co świadczy o stabilnym wzroście i skuteczności strategii firmy” – dodał wiceprezes ds. finansowych Jacek Dziaduś.

W III kw. 2023 r. Answear.com kontynuował strategię poprawy oferty i zwiększenia udziału marek premium w sprzedaży, które na koniec minionego kwartału stanowiły 59% wszystkich marek w ofercie, co stanowi wzrost w porównaniu do 55 proc. odnotowanego rok wcześniej. Ma to bezpośredni wpływ na średnią wartość zamówienia, która wzrosła do 338 zł, podkreślono też w materiale.

„Po trzech kwartałach br. nowe rynki odpowiadały za blisko 10% sprzedaży. Szczególnie warto podkreślić bardzo dobre wyniki na rynku ukraińskim, gdzie Answear.com, po wznowieniu sprzedaży, szybko stał się liderem w sektorze e-commerce fashion. Spółka została uhonorowana drugi rok z rzędu prestiżowymi nagrodami dla najlepszego odzieżowego sklepu internetowego oraz najlepszego sklepu multibrandowego w 2023 r. W ostatnich dniach Answear.com poinformował o wejściu na rynek włoski, jest to 12 rynek, na którym działa spółka i pierwszy w regionie Europy Zachodniej” – czytamy dalej.

Answear to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews