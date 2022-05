Answear odnotowało 3,34 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2022 r. wobec 3,04 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,27 mln zł wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej.



Przychody ze sprzedaży sięgnęły 178,18 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 123,47 mln zł rok wcześniej.

„Pomimo złożonej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej jaką obserwowaliśmy w pierwszym kwartale 2022 r. Answear SA kontynuuje dynamiczne zwiększanie skali działalności, o czym świadczy osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wg sprawozdawczości MSSF w kwocie 178,2 mln zł, co oznacza wzrost o 44,3% w porównaniu do analogicznego pierwszego kwartału 2021 r. Sprzedaż online w pierwszym kwartale 2022 r. wyniosła 165,8 mln zł i wzrosła o 31,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. Różnica w poziomach dynamik sprzedaży on-line oraz przychodów ze sprzedaży wg sprawozdawczości MSSF wynika z faktu zaksięgowania w pierwszym kwartale bieżącego roku zwrotów towarów otrzymanych w tym okresie, a które dotyczyły transakcji sprzedaży zrealizowanych w czwartym kwartale 2021 r. Zafiskalizowanie tych zwrotów obniżyło wartość sprzedaży on-line w I kw. 2022 r., natomiast ich wpływ na przychody ze sprzedaży został skompensowany wykorzystaniem rezerwy utworzonej na ten cel już w ciężar roku 2021 r., zgodnie z datą zawarcia transakcji sprzedaży, której dotyczy zwrot” – czytamy w raporcie.

Wstrzymanie sprzedaży na rynku ukraińskim, gdzie korzystając ze zwolnienia VAT i cła dla paczek poniżej progu celnego Answear osiągał wysoką marżę na sprzedaży, wpłynęło na obniżenie marży na sprzedaży zanotowanej przez całą spółkę. Ponadto początek roku to tradycyjnie w branży modowej okres wyprzedaży i atrakcyjnych rabatów oferowanych klientom, co wpływa na obniżenie marży. W odróżnieniu od pierwszego kwartału zeszłego roku, kiedy to Answear dysponował zapasem głównie z bieżącej kolekcji, ze względu na wyprzedanie zapasu SS20 w pierwszym sezonie pandemii i lockdown’ów w sklepach stacjonarnych, w pierwszym kwartale 2022 r. spółka sprzedawała zarówno towary z zeszłego roku, więc z większymi rabatami, oraz zapasem z nowych kolekcji, jednak kupowanym po mniej korzystnym kursie EUR/PLN. Ponadto redukcja budżetów zakupowych po wybuchu wojny w Ukrainie wpłynęła na mniejszy poziom domówień towarów, zwykle realizowanych z wyższym marżami niż preordery. W efekcie wszystkich powyższych czynników marża% na sprzedaży spadła do 39,4%, w porównaniu do poziomu 45,4% w I kw. 2021 r., podano także.

Rosnące przychody ze sprzedaży pozwoliły na zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 25,5 mln zł w pierwszym kwartale 2022 r. wobec 18,5 mln zł w analogicznym okresie zeszłego roku. W raportowanym okresie spółka przeprowadziła dwie szerokozasięgowe kampanie medialne oparte na formule billboardów sponsorskich na wszystkich rynkach, w tym 3 nowo otwartych pod koniec 2021 r., i pomimo niższych niż pierwotnie planowano na ten okres przychodów – w związku z wybuchem wojny w Ukrainie – zanotowano jedynie nieznaczny wzrost współczynnika CSR do poziomu 17,3% w I kw. 2022 r. w porównaniu do 16,5% w I kw. 2021 r.. Dodatkowo spółka rozpoznała w pozostałych kosztach operacyjnych odpisy aktualizujące wartość zapasów pozostających w procesie dostawy lub zwrotów u operatora logistycznego w Ukrainie oraz koszty pomocy humanitarnej dla ofiar konfliktu oraz uchodźców – łączne jednorazowe koszty rozpoznane z tych tytułów w I kw. 2022 r. wyniosły 1,2 mln, czytamy dalej.

„Pomimo obniżonej marży ze sprzedaży, wysokich wydatków marketingowych z tytułu prowadzenia kampanii medialnych na wszystkich rynkach Answear.com oraz jednorazowym kosztom związanym z wojną w Ukrainie, dzięki wzrostowi sprzedaży, rozwodnieniu kosztów stałych oraz poprawie kluczowych wskaźników efektywności operacyjnej, takich jak średnia wartość koszyka czy liczba wizyt, Answear uzyskał dodatnią rentowność na poziomie EBITDA w wysokości 2,0% przychodów ze sprzedaży, a na poziomie oczyszczonej EBITDA z wpływu zdarzeń jednorazowych oraz wyceny programu motywacyjnego – w wysokości 5,5 mln zł, czyli 3,1% przychodów ze sprzedaży” – zakończono.

Answear to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Aktualnie Answear.com działa na 10 rynkach. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews