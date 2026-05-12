Answear odnotowało 6,81 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2026 r. wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 0,32 mln zł wobec 3,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,55 mln zł wobec 9,92 mln zł zysku rok wcześniej. Marża na sprzedaży wzrosła o 0,3 pkt proc. r/r do 39,9%, podano.

„Marża na sprzedaży wzrosła r/r o 0,3 pkt proc. do 39,9%, co jest efektem konsekwentnej pracy nad ofertą oraz negocjacji warunków z partnerami handlowymi. Jednocześnie na wynik netto duży wpływ miały zmiany kursu EUR/PLN i związana z nimi wycena bilansowa zobowiązań w walutach obcych, w tym z tytułu MSSF16. Niezrealizowane różnice kursowe korygują wynik księgowy, ale nie mają wpływu na cashflow” – powiedział wiceprezes ds. finansowych Jacek Dziaduś, cytowany w komunikacie.

Spółka wyjaśniła, że niższa r/r EBITDA w I kw. 2026 r. – zwyczajowo najsłabszego w roku ze względu na okres zimowych wyprzedaży – była podyktowana przede wszystkim utrzymaniem wysokich nakładów na marketing digitalowy, celem aktywizowania sprzedaży na niższych poziomach lejka sprzedażowego po okresie intensywnych kampanii wizerunkowych w IV. kw. ubiegłego roku. Dodatkowym obciążeniem okazała się słabsza dynamika średniej wartości zamówienia, na którą istotnie wpłynęło umocnienie złotego (korygując ten wskaźnik w dół o 1,7 pkt proc.), a całość dopełniły rosnące nakłady na obsługę logistyczną.

Łączne wydatki na marketing w I kw. 2026 r. wyniosły 68,5 mln zł wobec 62,3 mln zł rok wcześniej.

„Wysokie koszty marketingu w I kwartale to efekt świadomego podtrzymania wysokiego poziomu nakładów na marketing, co przełożyło się m.in. na 21,3% wzrostu sprzedaży na rodzimym rynku. Po oczyszczeniu z efektu zwiększonych zwrotów z grudnia 2025 r., zafiskalizowanych na początku 2026 r., wskaźnik liczony do sprzedaży on-line przed zwrotami pozostał na porównywalnym poziomie jak przed rokiem 11,9% wobec 11,7% w I kw. 2025 r. Lepszych wskaźników marketingowych spodziewamy się w drugiej połowie roku, ze względu na bazę porównawczą z ubiegłego roku i wprowadzone zmiany w strukturze wydatków” – powiedział wiceprezes.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 378,75 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 352,54 mln zł rok wcześniej.

„Miniony kwartał dzielił się na dwa okresy o wyraźnie różnej dynamice sprzedaży. W okresie zimowych wyprzedaży, w styczniu i lutym, sprzedaż rosła wolniej, co było efektem bardzo dobrej odsprzedaży kolekcji jesień-zima 2025 w IV kw. ubiegłego roku oraz świadomie dostosowanego do popytu poziomu zakupów tej kolekcji. W marcu, wraz z wejściem do sprzedaży kolekcji SS26, sprzedaż powróciła na ścieżkę dynamicznego wzrostu, a poprawie uległa również rentowność. Szczególnie satysfakcjonujące są wyniki na rynku polskim, na którym, pomimo wysokiej konkurencji, utrzymujemy wysokie tempo rozwoju” – skomentował prezes Krzysztof Bajołek.

Silne tempo rozwoju na wysoko konkurencyjnym rynku polskim (+21,3% r/r) jest możliwe dzięki połączeniu skutecznych działań marketingu on-line oraz aktywności wizerunkowych, w tym prowadzonych w concept store’ach w Fabryce Norblina w Warszawie, podkreślono.

Spółka spodziewa się, że I półr. 2026 r. będzie charakteryzowało się wysoką bazą porównawczą oraz mniejszą ilością towaru wyprzedażowego, koncentrując się w tym okresie na przygotowaniu optymalizacji oferty produktowej i działań marketingowych. Druga połowa roku powinna przynieść wyraźną poprawę wyników, wspartą pozyskaniem nowych marek premium, optymalizacją budżetów zakupowych oraz poprawą efektywności wydatków marketingowych.

„Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego skalowania biznesu i poprawiania rentowności. Pozyskane nowe marki premium wzmacniają naszą ofertę i przyciągają nowych klientów, a optymalizacja budżetów zakupowych oraz działań marketingowych powinny przełożyć się wprost na wzrost rentowności biznesu w drugiej połowie roku. Operacyjnie i finansowo jesteśmy gotowi na dalszy rentowny wzrost” – podsumował prezes.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

