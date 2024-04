Answear.com zanotował 289 mln zł przychodów ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w I kw. 2024 r., co oznacza wzrost o 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane. W I kw. sprzedaż online wzrosła o 5% r/r, osiągając 280 mln zł.

„Pierwszy kwartał nowego roku był dla nas wymagający z jednej strony ze względu na słaby popyt konsumencki wynikający z sytuacji makroekonomicznej, z drugiej ciepła zima nie pomogła w sprzedaży kolekcji zimowej, z trzeciej z kolei mierzyliśmy się z blokadą na granicy polsko-ukraińskiej, co powodowało obniżenie popytu na rynku ukraińskim” – powiedział prezes Krzysztof Bajołek, cytowany w komunikacie.

W odpowiedzi na słaby popyt konsumencki w II poł. 2023 r. Answear.com podjął decyzję o ograniczeniu budżetów zakupowych na sezon jesień-zima 2023 w celu dostosowania poziomu zapasów do sytuacji rynkowej oraz uniknięcia nadmiernego zatowarowania. Asekuracyjne podejście do zmniejszenia budżetów zakupowych wpłynęło negatywnie na poziom realizowanych przychodów w okresie zimowej wyprzedaży, ale pozytywnie w postaci niskiego poziomu zapasów po sezonie, podkreślono.

„Do serii negatywnych czynników, które dotknęły nasz biznes w minionym kwartale, musimy zaliczyć również aprecjacje złotego względem euro oraz innych walut regionu CEE. Jako eksporter realizujemy około 80% swojej sprzedaży poza granicami Polski, co powoduje, że dynamika przychodów jest zależna od kształtowania się kursu polskiej waluty. Oczyszczając dynamikę przychodów ze sprzedaży o wpływ umacniającego się złotego, spółka zanotowałaby wyższy wzrost sprzedaży o około 10 pkt proc.” – dodał wiceprezes ds. finansowych Jacek Dziaduś.

„Pomimo bardzo trudnej sytuacji rynkowej nadal zwiększamy sprzedaż i utrzymujemy dodatnie dynamiki wzrostu, co stawia nas na pozycji najszybciej rosnącego fashion e-commerce w Europie. Oczywiście chcemy jak najszybciej wrócić do wzrostów, do których wcześniej przyzwyczailiśmy naszych inwestorów, dlatego liczmy, że w kolejnym kwartale będziemy mogli zaraportować lepsze wyniki sprzedażowe” – wskazał Bajołek.

Answear.com pozytywnie ocenia pierwsze tygodnie już rozpoczętej sprzedaży kolekcji wiosna-lato 2024, co w połączeniu z oceną jakości jak i odpowiednim poziomem zatowarowania na nadchodzący sezon daje podstawę do oczekiwania lepszych wyników sprzedażowych w II kw. br.

Answear.com to założony w 2011 roku e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30% udziału w całkowitych przychodach spółki. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2021 r.

Źródło: ISBnews