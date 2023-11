Anwim przydzielił 31 inwestorom 65 tys. obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 65 mln zł, podała spółka. Stopa redukcji wyniosła 0%. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o WIBOR 3M plus marża w wysokości 440 bps. Termin wykupu obligacji to 16 listopada 2026 r.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2022 r. liczyła 401 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

Źródło: ISBnews