Anwim rozważa, z zastrzeżeniem wystąpienia odpowiednich warunków na rynku dłużnych papierów wartościowych, przeprowadzenie do końca 2023 roku oferty obligacji serii C w ramach dostępnego limitu programu emisji obligacji spółki, zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez Esppol Trade, podała spółka.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2022 r. liczyła 401 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

Źródło: ISBnews