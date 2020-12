Anwim pozyskał fundusze na rozwój grupy kapitałowej w ramach emisji obligacji korporacyjnych o wartości nominalnej 50 mln zł, podała spółka. Emisję trzyletnich obligacji z marżą 4 pkt. proc. ponad WIBOR 3M przeprowadzono w ramach pięcioletniego programu emisji do 150 mln zł.

„Emisja obligacji jest kolejnym krokiem w naszym rozwoju. Do tej pory byliśmy największym niezależnym podmiotem oraz najszybciej rozwijającą się spółką paliwową w Polsce. Tempo, które dziś osiągnęliśmy, już wkrótce pozwoli nam zbliżyć się do największych graczy naszego sektora. Co nas bardzo cieszy, spotkaliśmy się z niezwykle pozytywnym odbiorem naszych obligacji wśród instytucji finansowych. Pomimo intensywnej końcówki roku na rynku obligacji oraz trudnej sytuacji spowodowanej epidemią COVID-19, nasz debiut jako emitenta obligacji okazał się bardzo udany – wyemitowaliśmy tyle obligacji, ile planowaliśmy. Jest to dowód zaufania do naszej firmy i wiary w potencjał jej rozwoju. Z pewnością nadziei tych nie zawiedziemy” – powiedział prezes Anwimu Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.

Anwim jest właścicielem sieci stacji paliw Moya, która jest dziś najszybciej rozwijającą się siecią w Polsce. Obecnie liczy już 300 stacji, przy czym Moya jako jedyna sieć ma tak szerokie portfolio stacji paliw – tradycyjne, obsługowe – z przystacyjnym sklepem i konceptem gastronomicznym Caffe Moya, automatyczne – wyłącznie dla flot oraz samoobsługowe – dla klientów indywidualnych oraz biznesowych. W 2020 roku Anwim pozyskał także sieć bezobsługowych stacji eMILA od BM Reflex, podkreślono.

Spółka zapowiada dalszy intensywny rozwój. Do 2024 r. zakłada otwieranie minimum 50 nowych stacji rocznie. Między innymi na ten cel zostaną przeznaczone fundusze pozyskane w wyniku emisji obligacji. Organizatorem emisji był Bank Polska Kasa Opieki, a funkcję doradcy prawnego emitenta pełniła kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy. Obligacje Anwimu będą notowane na rynku Catalyst, podano również.

Spółka Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2019 r. liczyła 240 placówek i była szóstą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r.

Źródło: ISBnews