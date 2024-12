Anwim zdecydował o emisji nie więcej niż 25 tys. obligacji na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł, podała spółka. Obligacje będą zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Esppol Trade.

Anwim od 2009 roku zarządza niezależną siecią stacji paliw pod marką Moya, która na koniec 2023 r. liczyła 450 placówek i była piątą największą siecią stacji paliw w Polsce. Plany zakładają powiększenie sieci do 500 obiektów do 2024 r. i do 800 w 2030 r.

Źródło: ISBnews