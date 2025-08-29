Apator odnotował 17,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2025 wobec 26,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 23,31 mln zł wobec 30,33 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 40,2 mln zł (-10% r/r), podano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,39 mln zł wobec 338,05 mln zł rok wcześniej.

„Wyniki II kw. 2025 r: skonsolidowane przychody niższe r/r o 15% (286,4 mln zł), w efekcie niższej sprzedaży we wszystkich segmentach: Energii Elektrycznej (137,7 mln zł, -13% r/r wobec rekordowego poziomu II kw. 24), Wodzie i Cieple (103,3 mln zł, -2% r/r wobec rekordowego poziomu II kw.’24) oraz Gazie (45,4 mln zł, -39% r/r)” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I poł. 2025 skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 29,78 mln zł wobec 38,33 mln zł zysku rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 570,1 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 634,43 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 75,13 mln zł wobec 76,59 mln zł zysku rok wcześniej.

„Sprzedaż Grupy Apator w I półr. 2025 r. wyniosła 570,1 mln zł, utrzymując wysoki poziom i stabilność po ubiegłorocznych rekordowych obrotach analogicznego okresu. Przejściowo niższa sprzedaż w segmentach Energii Elektrycznej (262,3 mln zł, -10% r/r) oraz Gazu (103,8, -30% r/r) została częściowo zrekompensowana przez wyższe r/r obroty segmentu Wody i Ciepła (204,0 mln zł, +5%r/r). Sprzedaż krajowa stanowiła blisko 59% przychodów Grupy. Skonsolidowany wynik netto Grupy ukształtował się na poziomie 30,2 mln zł (-12% r/r)” – czytamy dalej w materiale.

„Pozostajemy aktywni w naszym kluczowym biznesie, a równocześnie szukamy możliwości wzrostu poprzez wykorzystanie kompetencji do budowy zintegrowanych rozwiązań, oferujących klientom wyższą wartość dodaną . Perspektywy rozwoju naszego biznesu są silnie wspierane przez makrootoczenie, napędzane transformacją energetyczną i wodną oraz oczekiwaniami klientów w zakresie efektywności i cyfryzacji. Największe szanse rynkowe widzimy w integracji tj. dostarczaniu kompleksowych rozwiązań łączących pomiar, zarządzanie sieciami i infrastrukturą, automatyzację i analitykę danych. Grupa Apator oferuje cały łańcuch wartości obejmujący hardware, software, technologie komunikacyjne, systemy zarządzania danymi, a także integrację i usługi utrzymania systemów. Obserwujemy, że coraz więcej operatorów i podmiotów na rynku oczekuje cyfrowych ekosystemów łączących różne media, odnawialne źródła energii, magazyny energii oraz inteligentne systemy zarządzania. Jesteśmy gotowi, by obsłużyć te projekty” – powiedział prezes Apator Maciej Wyczesany, cytowany w komunikacie.

Wyraźne ożywienie sprzedaży jest widoczne w segmencie Woda i Ciepło, zarówno na rynku krajowym, jak również na rynkach eksportowych, na których Grupa od kilkunastu miesięcy zintensyfikowała działania sprzedażowe. Zwiększenie obrotów odnotowano na większości rynków, w tym najbardziej kluczowych (Czechy, Niemcy, Rumunia), jak i innych europejskich i pozaeuropejskich (Serbia, Arabia, Saudyjska, Szwecja, Kenia, Irak, Portugalia, Mołdawia, Tunezja). Zwiększa się popyt na rozwiązania ultradźwiękowe oraz urządzenia do zdalnej komunikacji dostarczane na rynek przez Apator Powogaz. Spółka umacnia także swoją pozycję w obszarze pomiarów i usług billingowych oferowanych dla spółdzielni mieszkaniowych, podano.

Spółka wskazała, że niższa sprzedaż r/r w segmencie Gazu to efekt przewidzianych w harmonogramie niższych dostaw w kontrakcie belgijskim, przy równoczesnym zmniejszeniu obrotów m.in. na rynkach niemieckim, brytyjskim, czeskim, niderlandzkim i tureckim. W I kw. 2025 r. zakończono realizację kontraktu dla PSG na gazomierze mechaniczne. Od sierpnia br. Apator Metrix rozpoczął dostawy gazomierzy smart do PSG w ramach nowego kontraktu, stąd przejściowo w II kw. spadek sprzedaży odnotowano także w kraju. Grupa pracuje nad zabezpieczeniem poziomu sprzedaży, aby utrzymać pozycję na dotychczasowych rynkach i jednocześnie rozwijać obecność tam, gdzie są największe szanse na wdrożenie jej oferty.

„Grupa Apator utrzymuje dotychczasową silną pozycję rynkową w kraju w zakresie dostaw inteligentnych liczników i pozostaje kluczowym uczestnikiem rolloutu w Polsce. Jednocześnie odnotowano niższy poziom sprzedaży liczników na rynkach zagranicznych, szczególnie niemieckim, w związku z mniejszą liczbą ogłaszanych przetargów. Dobre wyniki sprzedażowe linii Automatyki i ICT to efekt rosnącego zainteresowania klientów kompleksowymi rozwiązaniami w zakresie zarządzania sieciami i infrastrukturą. Aparatura łączeniowa (stanowiąca ok. 20% przychodów segmentu Energia Elektryczna) utrzymała porównywalny r/r poziom sprzedaży w warunkach rosnącego eksportu (m.in. do Brazylii, Niemiec, Rumunii, Węgier i Słowenii) przy nieco niższej sprzedaży w kraju. Uruchomiono nową linię produkcyjną rozłączników dla strategicznego partnera, niemieckiej firmy Rittal, których sprzedaż systematycznie rośnie. Apator zrealizował także kolejny projekt magazynu energii wyposażony w autorski system EMS (Energy Management System), zapewniający zaawansowane sterowanie przepływem energii, monitorowanie parametrów w czasie rzeczywistym oraz integrację z siecią i źródłami odnawialnymi” – czytamy dalej w komunikacie.

Spółki Grupy Apator z powodzeniem realizują działania służące optymalizacji kapitału obrotowego, podkreślono.

„Priorytetem dla Grupy jest zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa oraz ciągłości produkcji i dostaw, dlatego spółki produkcyjne zwiększyły w ostatnich miesiącach stany magazynowe, przygotowując się do planowanych realizacji dostaw w ramach nowych kontraktów. Zadłużenie Grupy pozostaje na niskim poziomie, a wskaźnik dług netto/EBITDA LTM (skorygowana) na koniec I półr. 2025 r. ukształtował się na poziomie 0,57x (wobec 0,68x na koniec ub. r.)” – podano.

Poniesione w I półr. 2025 r. nakłady inwestycyjne wyniosły 49,3 mln zł i dotyczyły przede wszystkim prac badawczo-rozwojowych, opracowania nowych produktów (m.in. rozłączniki dla Rittal, gazomierz iSmart2, ciepłomierz ultradźwiękowy, rozwój oferty wodomierzy ultradźwiękowych dla rynku profesjonalnego) oraz kontynuacji modernizacji i automatyzacji parku maszynowego, wskazano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 22,61 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 25,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. W 2024 r. miała 1 227,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews