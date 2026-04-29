Apator odnotował 79,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 73,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Skorygowany zysk netto wyniósł 72,85 mln zł (+14,8% r/r).

Zysk operacyjny wyniósł 88,27 mln zł wobec 85,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 157,93 mln zł wobec 142,45 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA wyniosła 164,3 mln zł (+15,3% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 201,85 mln zł w 2025 r. wobec 1 227,8 mln zł rok wcześniej.

„Rok 2025 był dla Grupy Apator okresem stabilnego rozwoju i konsekwentnej realizacji przyjętej strategii. Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego utrzymaliśmy przychody na poziomie bliskim rekordowemu, jednocześnie poprawiając rentowność oraz generując stabilne przepływy pieniężne. Skorygowana EBITDA wzrosła rok do roku o ok. 15%, a zysk netto [skorygowany] osiągnął poziom blisko 73 mln zł. To efekt zarówno dyscypliny kosztowej, jak i świadomego przesuwania naszego modelu biznesowego w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie, kompleksowych rozwiązań” – napisał prezes Maciej Wyczesany w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„Miniony rok potwierdził, że kierunek rozwoju Grupy – oparty na integracji kompetencji produktowych z rozwiązaniami systemowymi i ICT – odpowiada na zmieniające się potrzeby rynku. Szczególnie wyraźnie widoczne było to w segmencie Wody i Ciepła, który osiągnął rekordowe wyniki, oraz w rosnącym znaczeniu automatyki i rozwiązań wspierających zarządzanie sieciami. Jednocześnie utrzymaliśmy stabilną pozycję w obszarze Gazu oraz przygotowaliśmy segment Energii Elektrycznej na kolejną fazę wzrostu, związaną z inwestycjami w infrastrukturę energetyczną i transformację sektora” – dodał.

Zapowiedział, że w segmencie Energii Elektrycznej Grupa oczekuje wzrostu inwestycji w automatyzację sieci i smart metering, wspieranego również zapowiadanym przez Rząd RP szerokim programem modernizacji infrastruktury energetycznej. W obszarze Wody i Ciepła Grupa planuje rozwój oferty produktowej, umacnianie pozycji na rynkach europejskich oraz dalszą ekspansję na perspektywicznych rynkach zagranicznych. Segment Gazu pozostaje stabilny, funkcjonując w warunkach niepewności dotyczącej przyszłości rynku gazu w Europie.

Wyniki za rok 2025 zostały skorygowane o: rezerwy (+20,8 mln zł) zawiązane w koszcie własnym sprzedaży na koszty reklamacji urządzeń, w związku z zawartą ugodą z klientem, wpływ sprzedaży na nieruchomości (-14,4 mln zł) na poziomie wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, ulgę na prace badawczo-rozwojowe w segmencie Gaz (-4,8 mln zł) oraz ulgę strefową w Apator SA (-7,1 mln zł) na poziomie podatku dochodowego, wyjaśniono w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 58,7 mln zł wobec 63,08 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2024 r. miała 1 227,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.

