Apator podtrzymał, że nakłady inwestycyjne wyniosą 70-80 mln zł w tym roku, po tym jak capex po trzech kwartałach br. wyniósł 64,8 mln zł, poinformował prezes Maciej Wyczesany. W kolejnych latach grupa chce utrzymać capex na poziomie 5-7% przychodów.

„Tak jak wcześniej mówiliśmy, poziom capeksu w tym roku będzie się wahał między 70 a 80 mln zł i ten poziom chcemy realizować, a on jest głównie związany z modernizacją parku maszynowego i dostosowaniem do nowych produktów. Największe zadania inwestycyjne, jeśli chodzi o park maszynowy i nowe produkty, myślę, że mamy już za sobą. Wskaźnik capex chcemy utrzymywać przez [następne] lata na poziomie 5-7% przychodów, choć struktura może się trochę zmieniać” – powiedział prezes podczas wideokonferencji.

Dodał, że po III kwartałach capex był na poziomie 64,8 mln zł i były to inwestycje w prace R&D, nowe produkty oraz rozbudowę i modernizację parku maszynowego. Inwestycje w III kw. br. wyniosły 27 mln zł (9,1% przychodów), w II kw. br. – 16,7 mln zł (5,8% przychodów), a w I kw. – 21,1 mln zł (7,4% przychodów).

Prezes skomentował, że III kw. był bardzo dobrym kwartałem dla Grupy, a trzy kwartały są bardzo dobrym prognostykiem na przyszłość, szczególnie jeśli chodzi o zdobywanie rynków zagranicznych.

„Patrząc na wyniki po trzech kwartałach, to widać, że przy niższych przychodach jesteśmy w stanie wypracować wyższy wynik EBITDA – mieliśmy wzrost ze 114,8 mln zł do 117,6 mln zł EBITDA po trzech kwartałach 2025 r. – co jest dobrym prognostykiem na przyszłość, bo potwierdza, że jesteśmy w stanie wypracować wyższą efektywność operacyjną. […] Nadal chcemy utrzymywać niskie wskaźniki zadłużenia” – powiedział prezes.

„Mam nadzieję, że będziemy w stanie utrzymać założenia strategiczne, które przyjęliśmy na lata 2026, 2027 i 2028 r.” – stwierdził.

Zapowiedział też wzmacnianie sił sprzedażowych i budowę hubów na rynkach zagranicznych oraz wzrost sprzedaży eksportowej w przyszłym roku.

„To, w jakim kierunku idziemy, to m.in. nadal optymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych w ramach grupy i oczekujemy z tego tytułu przede wszystkim poprawy rentowności. Kolejne to dalsza automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, a także synergie w obszarze zakupów strategicznych, co powinno przełożyć się na efektywność korporacyjną, a na to wszystko nakładamy wdrożenie systemu ERP w całej grupie, co jest w trakcie” – wymienił też prezes.

„Prowadzimy też bardzo aktywną działalność w zakresie weryfikowania rynku odnośnie możliwości nie tylko w kwestii tradycyjnych segmentów, w których jesteśmy, ale też innych segmentów, co nie oznacza zmiany strategii. […] Zakładamy też wyjście poza Europę z naszymi produktami i mówimy tu np. o rynkach Bliskiego Wschodu” – dodał.

Wyjaśnił, że Grupa „aktywnie pracuje nad rynkiem nie tylko poziomo, ale też pionowo”. Oznacza to, że nie tylko szuka możliwości rozwoju w segmentach pokrewnych, ale też w takich segmentach jak np. współpraca w konsorcjach dronowych. W tym ostatnim temacie – zgodnie z jego słowami – nie ma jednak na razie nic nowego do przekazania. Poinformował też, że grupa rozgląda się za możliwościami akwizycji.

Pytany, czy inwestycje nie odbiją się na wypłacie dywidendy, prezes powiedział, że w II kw. 2026 r. spółka przekaże informację o dywidendzie, ale trzyma się polityki dywidendowej, która jest zapisana, i poziom inwestycji 5-7% przychodów nie powinien zaburzyć poziomu dywidendy.

Zgodnie z opublikowaną w 2024 r. nową strategią Grupy Apator na lata 2024-2028, udział segmentu energii elektrycznej w przychodach ze sprzedaży wzrośnie do ponad 50% w 2028 roku, udział segmentu wody i ciepła nieznacznie się powiększy – do ponad 34%, a udział segmentu gazu spadnie do ok. 15%. Przychody Grupy Apator mają wzrosnąć do 1,65-1,8 mld zł w 2028 roku z 1,137 mld zł w 2023 roku. Z tego w segmencie energii elektrycznej strategia przewiduje średnioroczne wzrosty na poziomie 10-12%, do 830-915 mln zł, w segmencie wody i ciepła wzrosty mają wynieść 8-10%, do 565-615 mln zł, a w segmencie gazu ziemnego – 1-2%, do 255-270 mln zł. W efekcie udział segmentu energii elektrycznej w przychodach wzrośnie w 2028 roku do 50,3-50,8%, w porównaniu do 45,3% w 2023 roku, udział segmentu wody i ciepła zwiększy się z 33,4% do 34,2%, a udział segmentu gazu spadnie z 21,3% do 15-15,5%.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2024 r. miała 1 227,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews