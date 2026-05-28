Apator rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku za 2025 r. w wysokości 1,2 zł brutto na jedną akcję. Łączna deklarowana wartość dywidendy wynosi 39,1 mln zł, podała spółka. Zarząd proponuje ustalenie prawa do wypłaty dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje 7 lipca oraz wypłatę dywidendy w dwóch równych ratach: 16 lipca i 6 października 2026 r.

W wypłacie dywidendy nie biorą udziału akcje własne skupione w ramach programu skupu akcji własnych w ilości 44 330 szt. Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawioną rekomendację, czytamy w komunikacie.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2025 r. miała 1 201,85 mln zł skonsolidowanych przychodów.

