Spółka zależna Apatora otrzymała roszczenie reklamacyjne zgłoszone przez klienta zagranicznego w związku z urządzeniami z Segmentu Energii Elektrycznej dostarczonymi w latach 2021-2025 na podstawie ramowych umów o współpracy, podał Apator. Wpływ zaspokojenia roszczenia klienta nie powinien przekroczyć ok. 20,8 mln zł.

Reklamacja dotyczy jednego typu urządzeń, które zostały specjalnie zaprojektowane i były oferowane wyłącznie na tym rynku. Apator nie zidentyfikował analogicznego ryzyka w stosunku do urządzeń dostarczanych na inne rynki, w tym na rynku polskim, zastrzeżono.



„W wyniku przeprowadzonych negocjacji, w dniu 27 lutego 2026 r. zawarta została ugoda z klientem, zgodnie z którą ustalono, że urządzenia zostaną wymienione na nowe i pokryte zostaną koszty ich wymiany, które, zgodnie z harmonogramem, będą ponoszone sukcesywnie na podstawie przedstawianych przez klienta dowodów potwierdzających fakt i koszt wymiany. Zawarta ugoda w pełni zaspokaja roszczenia klienta i kończy spór pomiędzy stronami” – czytamy w komunikacie.

Apator podał jednocześnie, że posiada polisę ubezpieczeniową dla spółek z Grupy Apator w zakresie odpowiedzialności cywilnej za dostarczone urządzenia.



Wpływ tego jednorazowego zdarzenia na jednostkowe i skonsolidowane wyniki finansowe nie powinien przekroczyć ok. 20,8 mln zł (przy założeniu wykorzystania środków z polisy ubezpieczeniowej), co znajdzie odzwierciedlenie w wynikach czwartego kwartału i całego 2025 r. w formie rezerw zawiązanych na poziomie kosztu własnego sprzedaży.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2024 r. miała 1 227,55 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews