Aplisens odnotował 31,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2023 r. wobec 20,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 40,2 mln zł wobec 26,03 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 47,62 mln zł wobec 33,31 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,2 mln zł w 2023 r. wobec 147,83 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost wartości sprzedaży na większości rynków operacyjnych, w tym o 32% na rynku krajowym, przyczynił się do osiągnięcia rekordowych przychodów. Trudne warunki polityczno-gospodarcze oraz kontynuacja konfliktu na terytorium Ukrainy nie przeszkodziły w wypracowaniu wysokich przychodów na rynkach eksportowych. Cieszy też solidny wzrost rentowności, co przełożyło się na osiągnięcie rekordowych zysków. Wierzymy, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost i umocnienie naszej pozycji na rynku, a Grupa Kapitałowa Aplisens będzie kontynuować swoją trajektorię wzrostu, generując wartość dla wszystkich interesariuszy” – powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

Grupa uzyskała na krajowym rynku 67,1 mln zł przychodów (+32% r/r), co zapewniło 41-proc. udział w sprzedaży ogółem. Rynki Unii Europejskiej, stanowiące drugi co do wielkości obszar sprzedaży z 24,5-proc. udziałem, dołożyły ponad 40 mln zł (+21,5% r/r). Najszybciej rosły rynki pozostałe, na których przychody wzrosły o blisko połowę do 26,6 mln zł, co jednocześnie zwiększyło ich udział w całkowitej sprzedaży do 16,3%.

„Wśród rynków pozostałych najbardziej obiecujące są: Wielka Brytania, Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Australia, USA, Indie i Egipt. W ostatnim okresie obserwujemy również dynamicznie napływające zamówienia z Chin” – dodał Żurawski.

Jedynym rynkiem, na którym Grupa odnotowała spadek przychodów był rynek WNP. Zmniejszenie sprzedaży o 36,3% skutkowało spadkiem udziału w ogólnej strukturze sprzedaży do 18,1%, głównie z powodu utraty kontroli nad spółką zależną w Rosji. W obliczu bieżących wyzwań politycznych Aplisens przewiduje dalsze przesunięcia w strukturze przychodów na korzyść rynku krajowego i innych rynków eksportowych, podano także.

W całym 2023 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły około 27 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 29,32 mln zł wobec 19,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,2 mln zł w 2023 r.

