Aplisens odnotował 6,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2020 r. wobec 7,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,68 mln zł wobec 9,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 51,49 mln zł w I poł. 2020 r. wobec 55,72 mln zł rok wcześniej.

„W I półroczu 2020 roku grupa kapitałowa Aplisens odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 51,5 mln zł, co oznacza spadek o 4,2 mln zł (tj. spadek o 7,6%) w porównaniu do I połowy 2019 roku. Spadki sprzedaży dotyczą wszystkich rynków operacyjnych GK Aplisens i są efektem zastoju gospodarczego, który miał miejsce w II kwartale tego roku na skutek pandemii koronawirusa. Dodatkowo, na wszystkich rynkach operacyjnych GK Aplisens zauważalne jest odkładanie inwestycji w czasie, co przełoży się negatywnie na realizację przychodów w II półroczu 2020 roku i być może w roku kolejnym” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Największy spadek przychodów grupa odnotowała na rynkach eksportowych, w tym rynku UE i rynkach pozostałych.

„W omawianym półroczu udział sprzedaży eksportowej stanowił 64,3% ogółu sprzedaży Grupy Aplisens, wobec 65% udziału w I połowie roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży eksportowej spadły w omawianym okresie o 8,6% (tj. o niecałe 3,1 mln zł) do poziomu 33,1 mln zł” – czytamy dalej.

Największym rynkiem operacyjnym Grupy Aplisens są rynki Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) z 37,1% udziałem w sprzedaży ogółem.

„W I półroczu 2020 roku na rynkach WNP zanotowano 2,1% spadki przychodów ze sprzedaży r/r. Warto podkreślić, że drugi kwartał bieżącego roku był dla wschodnich spółek zależnych lepszy niż I kwartał pod względem sprzedaży. Sprzedaż odnotowana na rynkach WNP wyniosła prawie 19,1 mln zł i była na porównywalnym poziomie, jak w I połowie 2019 roku – nieznaczny spadek o 0,4 mln zł (tj. spadek o 2,1%) w czasie pandemii, załamania cen surowców energetycznych i kursów walut lokalnych jest wynikiem zadowalającym” – napisano dalej w sprawozdaniu.

Strategia rozwoju grupy na rok 2020 dla rynków WNP zakłada spadek przychodów o 1% względem zrealizowanej sprzedaży w 2019 roku, podano także.

Drugim co do wielkości rynkiem operacyjnym Grupy Aplisens jest rynek krajowy. W I półroczu 2020 roku udział rynku krajowego w sprzedaży ogółem wyniósł 35,7%. Wartość przychodów ze sprzedaży na rynku krajowym wyniosła 18,4 mln zł, co przekłada się na 5,8% spadek (tj. spadek o 1,1 mln zł) względem I połowy roku ubiegłego.

„Celem zarządu na rok 2020, zgodnie ze Strategią Rozwoju Grupy na lata 2020-2022, jest utrzymanie poziomu sprzedaży na rynku krajowym z roku 2019 (planowany wzrost o 1%), jednakże realizacja tego celu w nowej rzeczywistości – w dobie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 – może okazać się niewykonalna. Dalszy rozwój czy stabilizacja pandemii, powolne odmrażanie inwestycji i transfery środków pomocowych istotnie wpłyną na realizację zakładanych celów zarówno na rynku krajowym, jak i rynkach pozostałych” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 6,19 mln zł wobec 6,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

