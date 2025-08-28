Aplisens odnotował 8,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 12,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 10,21 mln zł wobec 15,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,16 mln zł wobec 20,06 mln zł zysku rok wcześniej.

„Zysk brutto na sprzedaży Grupy Aplisens wyniósł 235 mln zł, co oznacza spadek o 17,3% względem porównywalnego okresu z 2024 roku (tj. spadek o 5,3 mln zł). Odnotowany spadek zysku brutto na sprzedaży jest efektem spadku przychodów (- 6,8 mln zł) i wzrostem jednostkowego kosztu wytworzenia. W II połowie 2024 roku, spółka rozpoczęła proces dostosowywania zatrudnienia do aktualnego poziomu sprzedaży i proces ten będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach – efekty tych działań powinny być widoczne w II połowie roku. Podobny proces trwa w spółce zależnej Czah-Pomiar Sp. z o.o.” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,77 mln zł wobec 78,61 mln zł rok wcześniej.

„Marża netto w I półroczu 2025 roku wyniosła 11,7%, co oznacza spadek o 3,9p.p. wobec wyniku odnotowanego w I połowie ubiegłego roku” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 8,08 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 155,4 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews