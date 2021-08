Aplisens odnotował 9,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2021 r. wobec 6,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,39 mln zł wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 57,45 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 51,49 mln zł rok wcześniej.

„Rekordowe wyniki wypracowane w I półroczu bieżącego roku to bez wątpienia powód do zadowolenia. Warto je jednak rozpatrywać w szerszym kontekście niż zestawiając z analogicznym okresem ubiegłego roku, zdeterminowanym przez wybuch pandemii COVID-19,

a w konsekwencji przestojami gospodarczymi, które miały miejsce w II kwartale 2020 r. Tegoroczne wyniki wpisują się w realizację strategii 2020-22 i stanowią kontynuację rekordowych rezultatów wypracowanych w 2019 r. Porównując oba okresy, tj. I półrocze 2019 oraz 2021, to w bieżącym półroczu odnotowaliśmy wzrosty: skonsolidowanych przychodów 3,1%, zysku operacyjnego 21,9% oraz zysku netto 22,2%. To ważny krok w kierunku realizacji strategii 2020-22. Niezmienne wyzwaniem, również w kontekście strategii, pozostają dla nas rynki WNP. Osłabienie siły nabywczej gospodarki rosyjskiej oraz wciąż niepewna sytuacja polityczna na Białorusi i Ukrainie mają negatywny wpływ na poziom sprzedaży” – powiedział prezes Adam Żurawski, cytowany w komunikacie.

W minionym półroczu największy udział (34,6%) w strukturze przychodów Grupy Aplisens miał rynek polski, gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 19,9 mln zł (+8,1% r/r). Przychody z rynku UE (27,4% ogółu sprzedaży) osiągnęły wartość 15,8 mln zł (+39,2% r/r), natomiast z WNP 17,3 mln zł (-9,1% r/r), co stanowi 30,2% sprzedaży ogółu grupy, podano również.

Największy wzrost przychodów (66,5% r/r) odnotowano na rynkach pozostałych (7,8% sprzedaży grupy), gdzie zrealizowano sprzedaż na poziomie 4,5 mln zł. W ocenie zarządu do najbardziej perspektywicznych rynków pozostałych należą: Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Chile i Australia oraz USA. W minionym kwartale spółka uzyskała certyfikaty dla inteligentnych przetworników ciśnienia nowej generacji umożliwiających ich sprzedaż na rynkach USA i Kanady, wynika także z materiału.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 8,68 mln zł wobec 6,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 108 mln zł w 2020 r.

