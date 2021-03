Aplisens odnotował 14,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2020 r., według szacunkowych danych, wobec 14,75 mln zł w 2019 r., podała spółka.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17,39 mln złw porównaniu do 17,4 mln zł w 2019 r. Wynik EBITDA sięgnął 25,05 mln zł w porównaniu do 25,13 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 0,3% r/r, podano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży siegnęły 107,99 mln zł wobec 118,51 mln zł w 2019 r., co oznacza spadek o 8,9% r/r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 13,73 mln zł w porównaniu do 13,02 mln zł w 2019 r.

„Spadek jednostkowych i skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży spowodowany był w głównej mierze sytuacją epidemiologiczną COVID-19 i dotyczył wszystkich rynków, co wpłynęło na spadek zysku brutto ze sprzedaży r/r. Pozytywny wpływ na zysk z działalności operacyjnej, EBITDA i zysk netto miało dofinansowanie otrzymane przez emitenta ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w ramach tarczy antykryzysowej w kwocie 2,1 mln zł” – czytamy dalej.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 118,5 mln zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews