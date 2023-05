Aplisens zawarł umowę nabycia 100% udziałów Apar Control za cenę 11,5 mln zł, podała spółka.

„Apar to firma o charakterze produkcyjno-handlowym, specjalizująca się w produkcji przetworników, mierników, regulatorów i rejestratorów oraz będąca dystrybutorem innych firm, w szczególności w zakresie obudów i złącz. Firma prowadzi działalność od 1988 roku (do października 2022 roku w formie jednoosobowej działalności gospodarczej osoby fizycznej, przekształconej następnie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością). W ostatnich trzech latach średnioroczne obroty firmy były na poziomie ok. 11,6 mln zł, przy czym sprzedaż wyrobów własnych generowała ponad połowę przychodów ogółem. Sprzedaż prowadzona jest głównie na rynek krajowy. Średnioroczny zysk netto w tym okresie wyniósł ok. 2,2 mln zł. Zatrudnienie kształtowało się w granicach 15-20 osób” – czytamy w komunikacie.

Przejęcie stanowi element realizacji strategii na lata 2023-2025 w obszarze wzrostu skali prowadzonej działalności oraz zwiększenia udziału rynkowego, dodano.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 147,83 mln zł w 2022 r.

Źródło: ISBnews