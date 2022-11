Aplisens ocenia, że jest „spora szansa”, iż planowane w strategii przychody grupy na poziomie 142,5 mln zł w 2022 r. zostaną osiągnięte, poinformował prezes Adam Żurawski. Podtrzymał, że nowa strategia zostanie opublikowana w I kw. 2023 r.

„Realizacja celów strategicznych w Polsce (wzrost o 3% r/r), UE (wzrost o 15% r/r) oraz na rynkach pozostałych (wzrost o 20% r/r), wydaje się możliwa do zrealizowania, być może wzrosty na tych rynkach będą większe, natomiast uzyskanie 10-proc. wzrostu przychodów ze sprzedaży na rynkach WNP jest niewykonalne. Jest spora szansa, że planowane w strategii przychody Grupy Aplisens na poziomie 142,5 mln zł zostaną osiągnięte” – powiedział Żurawski, cytowany w komunikacie.

Strategia grupy kapitałowej Aplisens na lata 2020-2022 zakłada m.in. wzrost EBITDA do około 32 mln zł oraz przychodów ze sprzedaży do około 142,5 mln zł w 2022 roku, przy rocznej dynamice wzrostu przychodów w kolejnych latach wynoszącej: 1%, 8%, 10%.

W I-III kw. 2022 r. skonsolidowane przychody wzrosły o 20,2% r/r do 107,7 mln zł, zysk operacyjny o 36,4% r/r do 23,8 mln zł, EBITDA o 27,4% r/r do 29,3 mln zł, a zysk netto zwiększył się o 33,4% r/r do 19,5 mln zł.

„W związku z tym, iż z końcem roku kończy się dotychczasowa trzyletnia strategia rozwoju, rozpoczynamy prace nad kolejną, którą chcemy opublikować w I kwartale 2023 roku. Nie przewidujemy większych rewolucji, będzie to w dużej mierze kontynuacja dotychczasowej strategii” dodał prezes.

Latem Żurawski zapowiadał, że Aplisens może opublikować nową strategię pod koniec I kw. 2023 r.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 121,4 mln zł w 2021 r.

