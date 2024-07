Aplisens zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 352 252 akcji po 22,5 zł za sztukę – tj. za łączną kwotę do 7,93 mln zł, podała spółka. Akcje odkupione przez spółkę zostaną zaoferowane do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego. Zapisy na akcje będę przyjmowane od 10 do 23 lipca. Przewidywana data sporządzenia tzw. listy wstępnej alokacji to 25 lipca. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu skupu akcji jest Noble Securities.

Aplisens jest producentem i dostawcą rozwiązań w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki. Oferuje szeroką gamę urządzeń do pomiaru, regulacji i przetwarzania ciśnienia, wykorzystywanych w wielu gałęziach przemysłu od energetyki po przemysł chemiczny, rafineryjny, farmaceutyczny czy spożywczy. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 163,2 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews