APS Energia podpisała list intencyjny ze spółkami Eway oraz Grodno potwierdzający wolę współpracy stron w zakresie produkcji i instalacji do 1 500 jedno- i wielostanowiskowych publicznych stacji ładowania AC i DC samochodów elektrycznych, do końca 2026 roku na terenie Polski, podała spółka.

„Będzie to duży projekt, jeden z największych na naszym rynku elektromobilności, realizowany dla dużej ogólnopolskiej sieci handlowej. Udana realizacja kontraktu otworzy nam nowe możliwości współpracy w zakresie ładowarek i magazynów energii, będąc dodatkowym impulsem w rozwoju jednego ze strategicznych dla nas kierunków. Chcemy wykorzystać duże doświadczenie firmy technologicznej, budując potencjał rynkowy m.in. w obszarze elektromobilności i magazynów energii” – powiedział prezes APS Energia Piotr Szewczyk, cytowany w komunikacie.

Przewidywany termin realizacji projektu to koniec 2026 roku.

Według przyjętych założeń rolą APS Energia będzie produkcja ładowarek wraz z wgraniem oprogramowania oraz częściowa instalacja stacji ładowania za pośrednictwem spółki zależnej ENAP.

„Do tego będziemy odpowiedzialni za serwisowanie całości 1 500 stacji. Spółka Eway będzie operatorem systemu wyprodukowanych przez nas ładowarek, włącznie z obsługą rozliczeń z operatorami finansowymi Mastercard i Visa. Natomiast Grodno, posiadając magazyn centralny i nieograniczony dostęp do komponentów instalatorskich, zabezpieczy realizację kontraktu od strony infrastrukturalnej i logistycznej. W założeniach do projektu przyjęliśmy, że produkcja ładowarek miałaby ruszyć do końca tego roku, a począwszy od pierwszego kwartału 2025 roku powinny rozpocząć się pierwsze instalacje stacji ładowania. Zakładamy, że średnio miesięcznie powinniśmy instalować około 60 stacji, tak by zamknąć cały projekt do końca 2026 roku” – dodał dyrektor operacyjny APS Energia Piotr Skrzyński.

APS Energia jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 126 mln zł w 2023 r.

Źródło: ISBnews