Archicom odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2025 r. wobec 40,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 28,42 mln zł wobec 60,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 324,88 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 325,31 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 155,25 mln zł wobec 165,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews