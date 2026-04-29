Zarząd Archicomu postanowił przedłożyć zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wniosek, by jednostkowy zysk netto za 2025 r. w wysokości 229,94 mln zł podzielić w następujący sposób: w kwocie 105,29 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (w kwocie 1,8 zł na 1 akcję; w podziale dywidendy uczestniczą 58 496 043 akcje) oraz w kwocie 124,64 mln zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy. Zarząd zawnioskuje, by ZWZ ustaliło jako dzień dywidendy 17 lipca, zaś jako dzień wypłaty 31 lipca 2026 r., podała spółka.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

