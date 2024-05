Zarząd Archicomu zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 64,35 mln zł z zysku netto za 2023 r., wynoszącego 52,75 mln zł, oraz z kapitału rezerwowego spółki, co oznacza wypłatę łącznie 1,1 zł na akcję, przy czym po wypłaconej zaliczce dywidendowej kwota pozostała do wypłaty to 37,44 mln zł, tj. po 0,64 zł na akcję, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosić będzie 58 496 043. Zysk w kwocie 102 065,28 zł zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki przeznaczony na wypłatę w przyszłości dywidend lub zaliczek na przewidywane dywidendy. Zarząd spółki zawnioskuje, aby zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Archicom ustaliło jako dzień dywidendy 11 lipca 2024, zaś jako dzień wypłaty dywidendy 25 lipca 2024 r.

Zarząd podjął również uchwałę o wyznaczeniu daty zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki za rok obrotowy 2023 na 18 czerwca 2024 roku.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r., wchodzi w skład indeksu sWIG80. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews