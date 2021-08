Arctic Paper odnotował 18,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2021 r. wobec 10,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 54,53 mln zł wobec 24,23 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 84,18 mln zł wobec 48,02 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 786,56 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 616 mln zł rok wcześniej.

„W drugim kwartale 2021 r. obserwowaliśmy kontynuację ożywienia na rynku – w efekcie przychody i zyski Arctic Paper znacznie wzrosły w porównaniu do drugiego kwartału 2020 r. EBITDA grupy wyniosła 84,2 mln zł (48,0 mln zł przed rokiem), a przychody 786,6 mln zł (616 mln zł). Równowaga pomiędzy segmentami papieru i celulozy przechyla się na korzyść celulozy, papier pozostaje stabilny, a skonsolidowany wynik ponownie pokazuje, jaka wartość płynie z połączenia obu tych segmentów w ramach grupy” – napisał prezes Michał Jarczyński w komentarzu do wyników.

Segment papieru osiągnął EBITDA na poziomie 26 mln zł (30 mln zł) oraz obroty na poziomie 526,8 mln zł (403,8 mln zł). W tym okresie obserwujemy ciągłe ożywienie popytu i korzystniejsze warunki rynkowe. Wolumen sprzedaży papieru osiągnął 149 000 ton (114 000 ton) z pozytywnym wpływem na portfel zamówień, a nasze wykorzystanie mocy produkcyjnych jest nadal znacznie powyżej średniej europejskiej i wynosi 92% (69%), pomimo planowanego postoju remontowego w czerwcu, zaznaczył także.

„Dla Rottneros – segmentu celulozy – drugi kwartał był mocny, ze wzrostem sprzedaży, produkcji i wyników finansowych. Przychody zwiększyły się do 593 milionów SEK (510 milionów SEK), a EBIT wyniósł 97 milionów SEK (2 miliony SEK) . Wielkość produkcji w omawianym okresie wzrosła do 109 200 ton (97 700 ton)” – czytamy dalej.



W I-II kw. 2021 r. spółka miała 47,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 65,4 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1569,37 mln zł w porównaniu z 1429,95 mln zł rok wcześniej.

„Jesteśmy dobrze przygotowani do dalszego poszukiwania nowych możliwości biznesowych, ponieważ rynki europejskie stopniowo powracają do wyższego stopnia normalności. Położenie mocniejszego akcentu na rozwój segmentu opakowań przyczyni się do uzyskania lepszego miksu produktowego, a my jednocześnie utrzymamy i będziemy rozwijać naszą pozycję w obszarze papieru graficznego. Będzie to jeden z filarów strategii grupy, którą planujemy przedstawić na początku września” – podsumował prezes.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2021 r. wyniosła 7,11 mln zł wobec 7,72 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,85 mld zł w 2020 r.

Źródło: ISBnews