Arctic Paper odnotował 21,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 13,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka. Strata netto ogółem sięgnęła 33,51 mln zł vs 23,82 mln zł.

Strata operacyjna wyniosła 36,16 mln zł wobec 9,82 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 2,56 mln zł wobec 22,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 813,99 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 822,77 mln zł rok wcześniej.

„I kwartał 2026 roku upłynął pod znakiem utrzymującej się niepewności spowodowanej napięciami geopolitycznymi, barierami handlowymi oraz słabym popytem, co negatywnie wpłynęło na rentowność Grupy Arctic Paper. Chociaż nasza bezpośrednia ekspozycja na wydarzenia na Bliskim Wschodzie jest ograniczona, wyższe koszty surowców i logistyki znalazły negatywne odzwierciedlenie w wynikach. Przychody Grupy Arctic Paper za I kwartał 2026 r. wyniosły 814 mln zł (822,8), natomiast EBITDA spadła do 2,6 mln zł (22,9), a marża EBITDA wyniosła 0,3% (2,8)” – powiedział prezes Michał Jarczyński, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

„Sytuacja rynkowa w branży celulozy, papieru i opakowań nadal jest trudna. W odpowiedzi na te wyzwania nadal realizujemy konsekwentne działania, które już przynoszą efekty. Zaostrzyliśmy dyscyplinę wydatków, ograniczając tegoroczne nakłady inwestycyjne o ponad połowę. W I półroczu finalizujemy wcześniej rozpoczęte projekty, natomiast inwestycje w II połowie roku zostaną mocno ograniczone. Priorytetem pozostaje wzmocnienie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej poprzez rygorystyczną kontrolę kosztów i optymalizację kapitału obrotowego” – dodał.

W segmencie papieru proaktywna strategia sprzedażowa spółki przyniosła wzrost wolumenu w I kwartale (137 000 ton w porównaniu z 125 000), co przyczyniło się do utrzymania stabilnego poziomu sprzedaży na poziomie 573,4 mln zł (578,8).

„Nadal umacniamy naszą pozycję: w ciągu ostatnich trzech lat nasz udział w europejskim rynku papieru bezdrzewnego niepowlekanego (UWF) wzrósł z 10,6% do 13%, a w rynku papieru bezdrzewnego powlekanego z 6,6% do 8,5%. Spodziewamy się dalszej konsolidacji rynku. EBITDA wyniosła w omawianym okresie 21,8 mln zł (32,6), a marża 3,8% (5,6), na co negatywnie wpłynął wzrost kosztów. Aby poprawić rentowność, od kwietnia wprowadzono podwyżki cen papieru o 5-7%, a kolejne podwyżki, rzędu 4-8%, obowiązywać będą od 1 czerwca 2026 r. Oczekujemy, że nasz program zwiększania efektywności i redukcji kosztów przyczyni się do obniżenia kosztów o około 6 mln zł w 2026 r.” – czytamy dalej.

W segmencie celulozy (Rottneros) sytuacja rynkowa pozostawała stabilna, jednak słaby kurs USD miał negatywny wpływ na ceny i marże w SEK. EBITDA za kwartał wyniosła -36 mln SEK, co oznacza spadek o 9 mln SEK w ujęciu rok do roku. Wdrożone działania oszczędnościowe pozwoliły obniżyć koszty stałe o około 26 mln SEK w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Ceny drewna odnotowały oczekiwane spadki i obecnie są o 15% niższe od poziomów szczytowych z końca ubiegłego roku. W tym kwartale podpisano aneks do istniejącej umowy kredytowej, zawierający tymczasowe warunki finansowania obowiązujące do końca kwietnia 2027 r. Spółka nadal kładzie nacisk na poprawę przepływów pieniężnych, efektywność kosztową i poprawę efektywności procesu produkcji, czytamy dalej.

W segmencie opakowań wolumen papieru opakowaniowego utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie. Zakład produkcji tacek z formowanej masy celulozowej w Kostrzynie rozpoczął produkcję na skalę przemysłową. Przejście potencjalnych klientów z opakowań plastikowych na opakowania na bazie surowców naturalnych przebiega jednak wolniej, niż przewidywano, co negatywnie wpłynęło na sprzedaż w tym segmencie.

W segmencie energii ważnym kamieniem milowym jest osiągnięcie przez nową fabrykę peletu w Grycksbo fazy produkcji komercyjnej. Już w 2026 r. projekt ten pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe. Przewiduje się, że sprzedaż peletu przyniesie około 20 mln SEK EBITDA, natomiast wewnętrzne oszczędności energii wynikające z modernizacji kotła szacuje się na kolejne 20-30 mln SEK, w zależności od cen energii. Od 2027 r. oczekuje się, że całkowity roczny wkład sprzedaży peletu w EBITDA wzrośnie do 30-60 mln SEK dzięki większym wolumenom, a oszczędności kosztów energii wyniosą 30-50 mln SEK, podała także spółka.

„Wzrost niepewności spowodowany trwającym kryzysem na Bliskim Wschodzie pogorszył perspektywy na rok 2026 i nie ma przesłanek wskazujących na szybki powrót ożywienia rynkowego. Nadal koncentrujemy się przede wszystkim na redukcji kosztów, ofensywnej polityce sprzedaży, a nasz silny bilans i dyscyplina kosztowa zapewniają nam odporność i stabilność w trudnych czasach. Kluczowymi priorytetami pozostają przywrócenie satysfakcjonujących poziomów marż” – zakończono w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 5,42 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,2 mld zł w 2025 r.

